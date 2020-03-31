نصائح مهمة من رائد فضاء أسترالي للتكيّف مع العزل المنزلي

قدّم رائد الفضاء الأسترالي آندي توماس بعض النصائح للأسر من أجل التكيف مع حياة العزل الذاتي والعمل من المنزل بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا.

وكانت قد نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية أمس عن رائد الفضاء الذي ينتمي لولاية أستراليا الجنوبية، والذي قضى قبل 20 عامًا 140 يومًا في محطة فضاء روسية مقيدًا في مساحة صغيرة مع الأشخاص على مدار الساعة، القول: "عندما صعدت (إلى محطة الفضاء الروسية)، اعتقدت أن هذا سيكون مهمة شاقة". ولكنه يتذكر أن الأمور اتضح أنها ليست بالسوء الذي كان يتوقعه في البداية وإنها حقًا كانت تجربة جيدة، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وأشار إلى أن هناك شيئين ضروريين لتلبية الاحتياجات الأساسية. ويقول: "تحتاج لإعداد خطة للطعام... ثم تحتاج خطة للنظافة الشخصية". ويوضح بالقول: "فلتدرك أين يكون الطعام، وكيفية الحصول على ما تحتاجه للتغذية الضرورية، وإذا كنت مالكًا لمنزل، أتخيل أنه عليك أن تعد خطة من أجل أسرتك". وأضاف أن "تحديد كيفية الحفاظ على خطة النظافة الشخصية في مواجهة العزل الاجتماعي هو أيضًا شيء مهم". موضحًا أنه من المهم الحصول على الصابون والمناشف الخاصة، بالإضافة إلى الغسل المستمر.

وكان رائد الفضاء يتمركز في محطة مير سبيس التي تم تشغيلها في مدار منخفض حول الأرض في الفترة من عام 1986 إلى 2001. ويقول توماس: "بمجرد أن تجد التوازن بين أنك تنتج عملًا مفيدًا وهادفًا وبين تحقيق الاستجمام لنفسك، يمكن أن تكون تجربة العزل هادئة". ويعتقد أن الأشخاص الذين يخضعون للعزل المنزلي لا بد أن يستفيدوا من العمل عن بعد عبر الإنترنت، من أجل استمرار التواصل بين نظم العمل والموظفين. كما ينصح بالبحث عن أشياء أخرى مفيدة يمكن القيام بها من المنزل في حالة عدم التمكن من العمل عن بعد.

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