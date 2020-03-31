تعرف على أسرع طريقة لتعقيم البشر في الهند

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه مجموعة من العمال في الهند يتعرضون لعملية تعقيم سريعة ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.ويظهر في المقطع جلوس عشرات العمال على الأرض فيما تقوم إحدى فرق التطهير والتعقيم باستخدام خراطيم كبيرة، وترش العمال بالمياه والمواد المطهرة.

وسجلت الهند حتى يوم الأحد، 909 إصابات بفيروس كورونا بينهم 862 هنود و47 أجنبيا.عالميا، أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 693 ألفا و224 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وبلوغ عدد حالات الوفاة منذ بدء الوفاة 33 ألفا و106 حالات وفاة.

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