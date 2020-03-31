أمور تساعدك في الحفاظ على نظام المناعة وتجهيزه لمعالجة الالتهابات

حتى الآن لا توجد رصاصة سحرية أو علاج حقيقي يوفّر الحماية ضد فيروس كورونا القاتل، وعلى الرغم من بيع مكملات فيتامين سي بكميات كبيرة، إلا أن الأدلة القوية على فعاليتها في منع حتى نزلات البرد لا تزال غير موجودة.

التمرين يساعد في الحفاظ على صحتك

تقول الأستاذة جانيت لورد ، الخبيرة في المناعة والشيخوخة في جامعة برمنغهام، إنّ "التمرين نصيحتي الأولى للبقاء بصحة جيدة".

وأضافت أنّ "استخدام العضلات أثناء التمرين له تأثير مضاد للالتهابات ويساعد الخلايا المناعية المسماة العدلات على الوصول إلى موقع العدوى بشكل أسرع"، وتشرح قائلة: "إنها تساعد أيضًا الخلايا المناعية الأخرى التي تُسمى البلاعم - خلايا" الحراسة "التي تجوب الجسم بحثًا عن علامات الهجوم - تجعلها تعمل بشكل أفضل".

ويمكن أن تقلل التمارين أيضًا من آثار الشيخوخة على الجهاز المناعي. ذكرت دراسة أجرتها خلية Aging Cell في عام 2018 ، أن 125 من راكبي الدراجات المحترفين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 79 عامًا وجدوا أن لديهم أجهزة مناعية لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن عقود.

ويوضح البروفيسور لورد: أنّ "الغدة الصعترية [غدة بفصتين خلف عظمة الصدر] ، والتي تصنع خلايا مناعية تسمى الخلايا التائية ، تبدأ في الانكماش من سن العشرين وتصنع عددًا أقل من الخلايا التائية، في هذه الدراسة ، كان الغدة الصعترية لراكبي الدراجات يصنعون عددًا كبيرًا من الخلايا التائية مثل الخلايا الشبابية".

ووجدت دراسة أخرى، أجرتها جامعة برمنغهام ، شملت 200 شخصًا فوق سن 65 عامًا ، أن أولئك الذين يسيرون بانتظام 10000 خطوة في اليوم لديهم وظيفة العدلات لشخص في العشرينات من العمر.

ويقول البروفيسور لورد: "إن أي تمرين منتظم يرفع معدل ضربات قلبك يبدو أنه قادر على" إعادة عقارب الساعة إلى الوراء "في جهاز المناعة".

وأضاف: "نحن لا نعلم مدى ما عليك فعله لتحقيق ذلك ، على الرغم من أن 10000 خطوة في اليوم تبدو كافية لتوزيع العدلات حول الجسم، لكن أي تمرين أفضل من لا شيء.

تحتاج إلى التحرك قدر الإمكان ، حتى لو كان صعود ونزول السلم بضع مرات فقط، أو التمرين على كرسي بذراعين كل ساعة أو يصعد وينزل الدرج بضع مرات في اليوم. "

تخلّص من الملح

أظهرت دراسة نشرت الأسبوع الماضي أنّ النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الملح قد يقلّل من كفاءة جهاز المناعة.

عندما أطعم العلماء الفئران بنظام غذائي عالي الملح ، أصبحوا أكثر عرضة للعدوى البكتيرية، وعندما ضاعف المتطوعون البشريون الكمية الموصى بها من الملح التي تبلغ 6 جرام يوميًا (الكمية في جزئين من البرغر والرقائق) ، أصبحت أنظمتهم المناعية أسوأ في محاربة البكتيريا.

وقال مؤلفو الدراسة، التي نشرت في مجلة Science Translational Medicine ، إن الجسم يخلق هرمونات لإزالة الملح الزائد ، وأن الجلوكوكورتيكويد - وهي مجموعة من الهرمونات - لها تأثير كبت المناعة.

وتضيف جينا ماكيوتشي ، المحاضرة في علم المناعة بجامعة ساسيكس: "من المعروف أيضًا أن الملح الزائد من المحتمل أن يزيد نوعًا معينًا من الخلايا يسمى T-helper 17 خلية مما يزيد من الالتهابات الضارة المحتملة".

قم بتعبئة فيتامين الشمس

يقول آرني أكبر ، أستاذ علم المناعة في جامعة كوليدج لندن ، ورئيس الجمعية البريطانية لعلم المناعة: "إن فيتامين (د) له الكثير من التأثيرات الجيدة على جهاز المناعة، ويعاني العديد من الأشخاص في المملكة المتحدة من نقص في هذا الوقت من العام حيث يحتاج الجسم إلى التعرض لأشعة الشمس لجعله ، لذا فإن المكمل مفيد. آخذ واحدة بنفسي ".

الجرعة اليومية الموصى بها هي 10 ميكروجرام يوميًا في الشتاء ، حيث أن الشمس ليست قوية بما يكفي في المملكة المتحدة حتى يتمكن الجسم من إنتاج جسمه. يمكنك الحصول على بعض فيتامين د من نظامك الغذائي ولكن من الصعب الحصول على ما يكفي من الطعام وحده - ستحتاج إلى تناول كميات كبيرة من فطر شيتاكي والأسماك الدهنية ، على سبيل المثال.

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ووجدت دراسة أجريت عام 2016 في مجلة جمعية أمراض الشيخوخة الأميركية أن كبار السن في دور الرعاية الذين يعطون جرعات عالية من فيتامين د - ما يعادل 90 ميكروجرام في الأسبوع - كانوا أقل عرضة بنسبة 40 في المائة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الحادة.

حافظ على أخذ الإحصائيات

حوالي 7 ملايين شخص في المملكة المتحدة يتناولون أدوية لخفض الكوليسترول تسمى الستاتينات وهذا قد يكون له فوائد غير متوقعة لأنظمتهم المناعية.

ووجدت دراسة أجريت على 64 مريضًا في جامعة برمنجهام أن أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا الذين يعالجون بالالتهاب الرئوي والذين تم إعطاؤهم 80 ملغ من سيمفاستاتين يوميًا لمدة سبعة أيام لديهم وظيفة عدلات أعلى من أولئك الذين أعطوا الدواء الوهمي.

ووجدت الدراسة ، في المجلة الأميركية لطب الجهاز التنفسي والرعاية الحرجة في العام الماضي ، أنه بعد عام ، كان معدل الوفيات في مجموعة الستاتين أقل من أولئك في مجموعة الدواء الوهمي.

ويقول البروفيسور لورد: "مع تقدمنا في العمر ، تصبح العدلات أبطأ للوصول إلى موقع الإصابة وعندما تصل إلى هناك تكون أقل فعالية في قتل العدوى، ومع ذلك ، في هذه الدراسة ، يبدو أن العقاقير المخفضة للكوليسترول تعمل على تجديد العدلات. لم يتم تكييف هذا كممارسة قياسية حتى الآن لأننا بحاجة إلى دراسات أكبر لتأكيد هذه النتائج.

"في هذه الأثناء ، إذا كنت تتناول بالفعل العقاقير المخفّضة للكوليسترول ، فلا تنس تناولها."

تناول عدة أصناف من الطعام

تقول ميغان روسي ، أخصائية التغذية في كلية كينجز كوليدج في لندن ، إنّه على الرغم من الضجة حول بعض الأطعمة ، إلا أنه لا يوجد "طعام مميّز" يعزّز جهازك المناعي من تلقاء نفسه. وتقول إن المهم هو إطعام الجراثيم المعوية ، تريليونات من الميكروبات التي تسمى الأمعاء بالمنزل.

وتقول ميغان روسي: "لقد تم ربط الجراثيم الدقيقة لديك بمناعة أقوى وتلعب دورًا رئيسيًا في تدريب نظام المناعة لدينا وصيانته ودعمه".

وتوصي روسي بتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية. وتقول: "كلما زاد التنوع ، كان ذلك أفضل: الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات (الفاصوليا والبقول) والمكسرات والبذور".

"الزنك" جيّد لنا

أظهرت دراسة في المجلة الأميركية للتغذية السريرية في عام 2007 أن كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 87 عامًا والذين تناولوا مكملات الزنك لديهم معدلات إصابة أقل من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي.

وأوضحت الدراسة أنّ "هناك بعض الدلائل على أن الزنك مفيد لجهاز المناعة ، لكننا لا نعرف كم هو مفيد ومدة تناوله".

وتوصي الصحة البريطانية بأن يحصل الرجال على 9.5 ملغ في اليوم ، والنساء على 7 ملغ.

ويوجد الزنك في اللحوم والمحار ومنتجات الألبان والحبوب المدعمة.

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