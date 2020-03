ميغان ماركل تفكر جديا بإعادة فتح مدونتها "ذا بيج"ومشاريع جديدة

ميغان ماركل (Meghan Markle) دوقة ساسيكس وزوجة الأمير هاري (Prince Harry) لديها "كم هائل" من المشاريع الجديدة التي يمكنها العمل فيها، بعد مغادرتها وزوجها رسميا العائلة المالكة البريطانية، ومن بين هذه المشاريع مشروع تأليف كتاب جديد للطهو، وذلك طبقا لما نشرته مجلة Us Weekly نقلا عن مصدر مطلع.

دوقة ساسيكس تفكر بإعادة فتح مدونتها The Tig

طبقا لما قاله المصدر خلال حواره مع المجلة، فإن ميغان أبدت اهتماما كبيرا بمشروع للمشاركة في تأليف كتاب للطهو بعد النجاح الكبير الذي حققه كتاب الطهو " Together: Our Community" والذي كتبت فيه ميغان صفحة المقدمة وذهبت عائداته لصالح المتضررين من حريق برج جرنفيل الشهير في لندن، وكان الكتاب قد بيع منه 38,811 نسخة بعد شهرين فقط من طرحه للبيع، المصدر تحدث أيضا عن أن ميغان تفكر جديا في إعادة فتح مدونتها الشخصية The Tig، والتي كانت قد أغلقتها قبل فترة قصيرة من الإعلان رسميا عن خطبتها على الأمير هاري في نوفمبر 2017، وتحديدا في إبريل 2017.

ميغان ماركل تعود إلى السينما

يأتي ذلك بعد صدور أيام من صدور الإعلان الرسمي للفيلم الوثائقي الجديد من إنتاج ديزني " Elephants" وتقوم فيه ميغان بالتعليق الصوتي على الفيلم، ويوصف عمل ميغان في الفيلم الوثائقي الجديد بأنه أول مشاريعها الكبرى بعد مغادرتها العائلة المالكة، ولقد تبرعت ميغان بأجرها عن العمل في الفيلم لمؤسسة Elephants Without Borders الخيرية وهي مؤسسة مكرسة لحماية الفيلة من الانقراض.

