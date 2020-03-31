أنجيلا ميركل تقرر مباشرة أعمالها حَجرها الصحي في منزلها

برلين - لايف ستايل
أكد متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، أن المستشارة أنجيلا ميركل ستواصل رئاسة الحكومة من منزلها، رغم أن الاختبارات أثبتت عدم إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد للمرة الثالثة.وأوضح المتحدث باسم الحكومة في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء: «المستشارة ستباشر خلال الأيام المقبلة مهماتها من حَجرها الصحي في بيتها».
ووضعت ميركل نفسها رهن حجر صحي ذاتي، وهي تعمل من بيتها بعد تلقيها لقاحاً في 20 مارس (آذار) الجاري على يد طبيب ثبت في ما بعد إصابته بفيروس «كورونا».ووصل عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس «كورونا» في ألمانيا (الاثنين) إلى 61 ألفاً و926 حالة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 512 حالة، بالإضافة إلى سائحين ألمانيين كانا قد توفيا بالمرض أثناء وجودهما في مصر، ووفاة سائح ثالث في قبرص، ورابع في جزيرة كريت اليونانية.
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