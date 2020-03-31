شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. "الديسكوجرام" أشعة تكشف مرض الديسك وألم الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض الديسك أو القرص التنكسى هو مرض يحدث نتيجة فقدان واحدة أو أكثر من الأقراص في الظهر قوتها، وهو ما يسبب الألم الشديد، ويمكن للطبيب تشخيص هذا المرض من خلال آشعة "الديسكوجرام" Discogram، من خلال "اطمن على نفسك" نتعرف على المزيد عن آشعة الديسكوجرام، وفقاً لموقع mayfieldclinic.



الديسكوجرام

ما هي أشعة الديسكوجرام؟

هو اختبار تشخيصي غازي يستخدم الأشعة السينية لفحص الأقراص الفقرية في العمود الفقري، يتم حقن صبغة خاصة في القرص أو سلسلة الأقراص المصابة، الصبغة تجعل القرص مرئيًا على شاشة منظار الفلور وفيلم الأشعة السينية، يتم استخدام الأقراص لتحديد موقع الأقراص التالفة بدقة والتي تسبب آلام الظهر.

ويعمل الديسكوجرام بطريقتين - لعرض القرص في ظهرك والعثور على مصدر الألم، يقوم طبيبك بحقن الصبغة في مساحة القرص لمحاولة إعادة تكوين الألم، إذا شعرت بألم ، فهذا القرص هو المصدر المحتمل لألمك. إذا كنت لا تشعر بنفس النوع من الألم - حتى إذا ظهر هذا القرص متدهورًا على التصوير بالرنين المغناطيسي - فيجب استكشاف الأسباب المحتملة الأخرى لألمك.

استخدامات الديسكوجرام

يتم استخدام الديسكوجرام لتقييم القرص المؤلم أو التنكسي، إذا انتشرت صبغة التباين خارج مركز القرص، فقد يشير ذلك إلى أن حلقة القرص بها تمزق.

قد تؤكد نتائج الفحص على الحاجة إلى الجراحة، بالإضافة إلى تحديد السبب الدقيق لآلام الظهر، مما يزيد من احتمالية الحصول على نتيجة إيجابية من الجراحة.

Advertisements



اشعة

كيف تستعد لاختبار الديسكوجرام؟

-لا تأكل أي أطعمة صلبة بعد منتصف الليل في الليلة التي تسبق الاختبار.

-ترك جميع المجوهرات والأشياء الثمينة في المنزل قبل الاختبار ، سيُطلب منك التغيير إلى ثوب المستشفى وسيتم وضع خط وريدي (IV) في ذراعك.

-أخبر طبيبك عن أي دواء تتناوله، قد تحتاج إلى التوقف عن تناول بعض المسكنات قبل 7 إلى 10 أيام من الاختبار لأنها قد تمنع تجلط الدم.

-حاول الاسترخاء، على الرغم من أن إجراء الفحص قد يكون غير مريح ، إلا أنه عادةً ما يستغرق أكثر من 30 إلى 40 دقيقة.