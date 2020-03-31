شكرا لقرائتكم خبر عن خفى بسرعة عشان نحتفل بعيد جوازنا.. رسالة طبيب لزوجته المصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت جريدة "mirror"، منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من طبيب إلى زوجته خلال نقلها للمستشفي بعد التأكد من إصابتها بالفيروس التاجي كورونا، وعزلها.

كتب الدكتور سام لزوجته رسالة مصحوبة بصورة لهم أثناء أخذها للعزل في مستشفي أورلاندو بولاية فلوريدا بأمريكا، وهي: " أرجوكي تعافى بسرعة حتى نتمكن من الاحتفال بذكرى زواجنا الـ 21 يوم الجمعة القادمة، أحبك، وداعا يا حبي الوحيد".



رسالة من طبيب لزوجته

وأوضح الدكتور سام، أن زوجته ميشيل تعمل مضيفة طيران، وهي أم لأربع أبناء، و ظهر عليها بعد أعراض الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، كارتفاع في حرارة الجسم، والسعال، وأسفر عن ذلك نقلها للمستشفي وثبت أنها مصابة بالفيروس.

ونشر سام صورة تجمعه مع زوجته المصابة بالفيروس التايجي، وهو يرتدي القناع للحماية من العدوى ويقف علي بعد أمتار قليلة منها، والدموع في عينيه، وهي تجلس على سرير الرعاية الصحية، لإنقاذ حياتها بعد إصابتها بالفيروس التاجي كورونا.

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رسالة من زوج



وأوضح التقرير، أن الدكتور سام، يعد من أشهر جراحي القولون والمستقيم في العالم.

وأشار التقرير، أن الولايات المتحدة الأمريكية ينتشر بها الفيروس التاجي كورونا بشكل سريع، حيث سجلت ما يقرب من 165000 إصابة مؤكدة.

وأكد التقرير، أنه توفي ما لا يقل عن 3170 شخصاً في أمريكا بسبب الفيروس التاجي كورونا، وأصبحت أمريكيا رابع أعلى عدد من الوفيات في العالم بعد إيطاليا وإسبانيا والصين.

ووصف التقرير، يوم الاثنين الماضي بالأكثر دموية في الولايات المتحدة حيث تم الإبلاغ عن حوالي 550 حالة وفاة جديدة.