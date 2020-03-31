شكرا لقرائتكم خبر عن أول مركز طبى بأمريكا يحصل على موافقة “FDA” لنقل البلازما لمرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل هيوستن ميثوديست على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) اليوم ليصبح أول مركز أكاديمي طبي في البلاد ينقل البلازما المتبرع بها من مريض مصاب بـ COVID-19 إلى مريض يعاني من حالة حرجة.

وتم تتبع هذا العلاج بسرعة إلى جانب السرير خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث ارتفع عدد القتلى في وباء COVID-19 إلى أكثر من 2000 شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، مع أكثر من 130000 أمريكي مريض من الفيروس.

وبدأ علماء الأطباء الميثوديون في هيوستن تجنيد المتبرعين بلازما الدم من بين ما يقرب من 250 مريضًا ثبتت إصابتهم بفيروس (COVID-19) في مستشفيات هيوستن الميثودية.

وتم تحديد المتبرعين الراغبين على الفور ، والذين يعطون كل واحد ربع لتر من بلازما الدم في إجراء يشبه إلى حد كبير التبرع بالدم الكامل.

وتحتوي البلازما من شخص تعافى من COVID-19 على أجسام مضادة يصنعها جهاز المناعة وتستخدم لقتل الفيروس، وقد يؤدي نقل هذه البلازما الغنية بالأجسام المضادة إلى مريض COVID-19 - وهو مريض لا يزال يقاتل الفيروس - إلى تحويل قوة الأجسام المضادة إلى علاج شافي ، وربما لإنقاذ الأرواح.

وكان أول مريض تم استرداده من COVID-19 للتبرع بالبلازما فردًا من منطقة هيوستن الحضرية وكان بصحة جيدة لأكثر من أسبوعين، و تم نقل البلازما إلى مريض COVID-19 مساء أمس في مستشفى هيوستن الميثودي.

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ويُعرف المفهوم بعلاج مصل النقاهة ، ويعود تاريخه إلى أكثر من قرن ، عندما تم استخدام علاجات مماثلة خلال وباء الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 ، وتفشي الدفتيريا في عشرينيات القرن العشرين ، ووباء بكتيريا يأكل اللحم في ثلاثينيات القرن العشرين ، وخلال فاشيات أخرى أمراض معدية.

وبينما تكثر الأبحاث حول النظرية القائلة بأن المناعة يمكن أن تنتقل من فرد سليم إلى فرد مريض باستخدام بلازما النقاهة، تم نشر وصف لعلاج خمسة مرضى في الصين هذا الأسبوع في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية ، مما يوحي بأن العلاج كان مفيدًا.

وقال مارك بوم ، الرئيس والمدير التنفيذي لهيوستن ، "هنا في هيوستن ميثوديست ، لدينا القدرة والخبرة وقاعدة المرضى من نظام الرعاية الصحية لدينا ، ونشعر بالالتزام بتجربة هذا العلاج".

وقال "هناك الكثير لنتعلمه عن هذا المرض أثناء حدوثه، وإذا كان تسريب مصل النقاهة يمكن أن يساعد في إنقاذ حياة مريض مصاب بأمراض خطيرة ، فإن تطبيق الموارد الكاملة لبنك الدم وأعضاء هيئة التدريس لدينا والمركز الطبي الأكاديمي لدينا أمر يستحق العناء ومهم للغاية."

وستقوم هيوستن ميثوديست بإنشاء منطقة خاصة للمتبرعين بالبلازما COVID-19 المستعادة لإعطاء أجسامهم المضادة للفيروسات لاستخدام المرضى المصابين بأمراض خطيرة في أول دراسة من نوعها هنا.