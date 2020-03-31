شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يحذرون من تزايد الضغط النفسى بسبب "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت الطبيبة النفسية وعضو مجلس إدارة الجمعية الألمانية للطب النفسي والعلاج النفسي والطب النفسي الجسماني وعلم الأعصاب إريس هاوت: «يتعين على الخبراء أن يستعدوا لقدوم موجة من الأصحاء الذين شعروا فجأة بمخاوف لا بد من معالجتها، إلى جانب تدهور الأعراض لدى الأفراد الذين يعانون بالفعل من أمراض نفسية».

وذكرت هاوت أن خطوط الإغاثة النفسية التليفونية أثبتت فاعلياتها في الصين، مشيرة إلى أن المرضى النفسيين بحاجة أيضاً إلى مزيد من الدعم، من خلال جلسات الحديث عبر الفيديو على سبيل المثال ،حسبما نشرت صحيفة الرؤية الاماراتية .

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يُذكر أن الاتحاد الألماني لعلماء النفس أسس خطاً ساخناً مجانياً لدعم المأزومين نفسياً جراء جائحة كورونا بالمجان وعلى نحو يحفظ مجهولية المتصل.

ويرى الاتحاد أن الوضع الحالي يتسبب في الشعور بالاضطراب ويثير المخاوف لدى الأفراد.