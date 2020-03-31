شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة : تفاصيل دقيقة وحاسمة حول ما يجعل "كورونا" أكثر فتكًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سلّط بحثٌ جديد الضوءَ على تفاصيل دقيقة وحاسمة، ربما كانت السبب وراء سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد بين البشر وتفشيه في مختلف أنحاء العالم.

نتائج الدراسة خلُصت إلى تقديم دليل جديد على أن فيروس كورونا أكثر خطورة وأسرع انتشارًا من باقي فيروسات عائلته، بعدما طوّر سلوكه ليصبح أشد فتكًا.

ووفق ما ذكرته صحيفة "جارديان" البريطانية؛ فإن الدراسة التحليلية تكشف أن التضاريس التي تشبه "المسامير" على سطح "كوفيد 19" التي تلتصق بالخلايا البشرية، أقوى بنحو 4 مرات من تلك الموجودة في فيروس "سارس"، الذي تسبّب في مقتل المئات من الأشخاص قبل سنوات.

كما تشير الدراسة إلى أن جزيئات الفيروس التاجي التي يتم استنشاقها من خلال الأنف أو الفم "لديها فرصة كبيرة للالتصاق بالخلايا الموجودة في الجهاز التنفسي العلوي"؛ مما يعني أن الإصابة بالعدوى تحتاج عددًا أقل من جزيئات الفيروس في أغلب الأحيان.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، جاءت هذه النتائج عقب دراسة أجراها علماء في جامعة مينيسوتا الأمريكية على الجزيئات الموجودة على سطح كورونا، وهي عبارة عن طبقة من البروتين.

Advertisements

ووجد الباحثون أنه "عندما يصادف كورونا المستجد خلية بشرية؛ فإن جزئيات البروتين الموجودة على سطحه تلتصق بها. إذا سمحت الخلية بامتلاك تلك الجزيئات؛ فإن الفيروس ينجح في التكاثر واستنساخ نفسه".

وفي هذا الصدد، قال الدكتور فانغ لي، الذي قاد الفريق الأمريكي في عملية البحث: "تُظهر نتائجنا أن كوفيد 19 طوّر استراتيجية جديدة في الوصول إلى جسم الإنسان مقارنة مع سارس؛ مما أدى إلى انتشار أكبر بين الناس".

ويعلق جوناثان بول، أستاذ علم الفيروسات في جامعة نوتنغهام، الذي لم يشارك في الدراسة، على النتائج، قائلا: "نحن نعلم أن فيروس كورونا يتصرف بشكل مختلف تمامًا عن عائلته. على وجه الخصوص، يصيب كورونا الحلق والأنف بكفاءة؛ مما يتسبب في أعراض خفيفة تشبه البرد، في حين أن سارس مثلًا يستهدف الرئتين".

وفي حين يرى كثيرون هذه النتائج مقلقة؛ فإنها يمكن أن تفيد العلماء في البحث عن العلاج القادر على قتل الفيروس قبل تكاثره في جسم الإنسان؛ حيث يمكن للباحثين التركيز على دواء يتلف المواقع التي يرتبط بها الفيروس بالخلايا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، انتشر في نحو 3 شهر، في معظم دول العالم، وأدى إلى وفاة أكثر من 37 ألف شخص، وإصابة نحو 785 ألف آخرين.