من سارس إلى كورونا.. 6 أوبئة في 20 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا صوت الآن في العالم يعلو على صوت مواجهة فيروس كورونا المستجد، وخلفها توارت كل الصراعات السياسية والأزمات الاقتصادية، وتصدر وسيظل ولا نعلم حتى متى؟

الوباء القاتل الذي ضرب كل بلاد العالم دون تمييز وحصد أرواح عشرات الآلاف من البشر، ومئات آلاف المصابين، شل حركة الطيران وفرض حظر التجول على ما يقرب من نصف سكان الكوكب.

ولكن (كوفيد-19) ليس أول فيروس يهدد البشرية، فخلال العقدين الأخيرين فقط تم تسجيل 6 أوبئة.

كيف يواجه العالم النقص في أجهزة التنفس جراء "كورونا"؟‬

كيف تقاوم التوتر الناجم عن "كورونا"؟

بداية الألفية كانت مع فيروس "سارس"، الذي ظهر في الصين عام 2002 ثم انتقلت عدواه إلى مناطق أخرى من العالم في 2003. وتسبب في مقتل 800 شخص من أصل 8000 مصاب.

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فيروس إنفلونزا الطيور، ظهر للمرة الأولى في 1997 لكنه انتشر من جديد في 2003، وأدى إلى وفاة ما يقارب 400 شخص حول العالم، فضلا عن وفاة ملايين الدواجن، ويرجح أنه ظهر لأول مرة في هونج كونج.

فيروس إنفلونزا الخنازير، انتشر للمرة الأولى عام 2009 بالمكسيك، حيث عانى عدد كبير من السكان من مشكلات حادة في التنفس لم يعرف في البداية مصدرها. ثم انتقلت العدوى إلى دول أخرى، وتشير تقديرات غير رسمية إلى وفاة أكثر من 250 ألف شخص عبر العالم جراء هذا الفيروس.

فيروس الإيبولا، ظهر للمرة الأولى في السودان وزائير في 1976، ولكن عاد مرة أخرى عام 2013 في غينيا، وانتشر بشكل سريع في الدول المجاورة لها، كسيراليون وليبيريا، وتسبب في مقتل ما يقارب 8000 شخص، أغلبهم في قارة أفريقيا.

فيروس زيكا، يصيب الأطفال حديثي الولاد، انتشر الوباء في 2015 بالبرازيل وقد تم رصده في 23 دولة في القارة الأمريكية، هذا الفيروس أثر على قرابة 1.5 مليون شخص، وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على المستوى الدولي في 2016.

ترى ما الأسباب وراء هذا الظهور المتسارع للأوبئة في القرن الحادي والعشرين؟