فرار دواعش من سجن غويران شمال شرق سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن سجناء من تنظيم "داعش" الإرهابي سيطروا مساء الأحد على الطابق الأرضي في سجن كبير في شمال شرق سوريا يخضع لسيطرة قوات "قسد"، المدعومة من الولايات المتحدة، وتمكن بعض الإرهابيين من الهرب.

فرار دواعش من أحد سجون الحسكة.. وسوريا الديمقراطية تحاول السيطرة

"سوريا الديمقراطية" تنهي تمرد "دواعش" بأكبر سجون الحسكة



وكتب بالي، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "إن قوات سوريا الديمقراطية بدأت عملية للقبض على الهاربين بينما أرسلت قوات الأمن تعزيزات لاستعادة السيطرة على الطابق الأرضي في سجن الحسكة".