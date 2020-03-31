القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن سجناء من تنظيم "داعش" الإرهابي سيطروا مساء الأحد على الطابق الأرضي في سجن كبير في شمال شرق سوريا يخضع لسيطرة قوات "قسد"، المدعومة من الولايات المتحدة، وتمكن بعض الإرهابيين من الهرب.
فرار دواعش من أحد سجون الحسكة.. وسوريا الديمقراطية تحاول السيطرة
"سوريا الديمقراطية" تنهي تمرد "دواعش" بأكبر سجون الحسكة
وكتب بالي، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "إن قوات سوريا الديمقراطية بدأت عملية للقبض على الهاربين بينما أرسلت قوات الأمن تعزيزات لاستعادة السيطرة على الطابق الأرضي في سجن الحسكة".
كانت هذه تفاصيل خبر فرار دواعش من سجن غويران شمال شرق سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.