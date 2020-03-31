أثناء الحجر المنزلي.. 8 نصائح لتحافظي على رشاقتكِ ومناعتكِ

يُعد الخطأ الأكبر الذي يقوم به الكثيرون بعد الحجر المنزلي؛ هو تحولهم إلى الوجبات الغذائية غير الصحية خلال هذه الفترة، وذلك قد يزيد عدد السعرات الحرارية التي يتناولونها ويقلل استخدام الطاقة؛ ما يتسبب في زيادة الوزن ويعرضهم إلى خطر الأمراض المزمنة وانخفاض المناعة.

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الحفاظ على عادات الأكل الصحية ليس صعباً كما يبدو خلال فترة العزلة، وذلك من خلال إدخال تغييرات صغيرة في نظامكِ الغذائي اليومي.

اليك بعض النصائح الصحية التي يمكنكِ دمجها في حياتك في أثناء وجودكِ في المنزل.

1. تجنبي تناول الأطعمة السكرية

تناول الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر قد يزيد من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري وتسوس الأسنان؛ وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والطاقة، ويمكن أن يساهم في زيادة الوزن ومستويات عالية من الغلوكوز في الجسم.

2. تناول الأطعمة المفيدة لعملية التمثيل الغذائي

يقول الباحثون إنه عندما تأكلين وجبات ثقيلة في وقت واحد؛ فإن عملية الأيض تصبح بطيئة. يعتبر تناول وجبات أصغر بعد كل ثلاث أو أربع ساعات طريقة جيدة للحفاظ على التمثيل الغذائي الذي يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية في اليوم.

3. تناول الطعام ببطء

يساعد تناول الطعام البطيء والمضغ في تعزيز الهضم وتناول كميات أقل وفقدان الوزن بسهولة.

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4. خفض الزيوت أو الدهون المشبعة

تجنبي المنتجات المالحة، مثل الرقائق والأطعمة السريعة؛ لأنها تحتوي على قدر أكبر من الملح. وعليكِ اختيار الحبوب الكاملة؛ حيث تعتبر الأطعمة ذات الحبوب الكاملة، مثل دقيق الشوفان والكينوا والأرز البني وخبز القمح الكامل، خيارات رائعة لجسم صحي؛ لأنها خالية من الغلوتين، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية، مثل الحديد والمنغنيز والسيلينيوم والألياف الغذائية، وتساعد على الهضم، وتجعلكِ تشعرين بالشبع لفترة أطول.

5. تناول المزيد من الماء

الماء هو المشروب الأكثر صحة للجميع؛ يساعد على طرد السموم من الجسم والحفاظ على رطوبة جسمك لفترة طويلة. يمكن أن يؤدي نقص الماء في الماء إلى التعب والصداع؛ لذلك يُعد شرب الماء اختياراً جيداً وصحياً.

6. تناول الطعام في أطباق أصغر

يمكن أن يخدع اختيار طبق صغير عقلك ليعتقد أنكِ تأكلين أكثر مقارنة بالأطباق الكبيرة.

7. زيادة تناول البروتين

تساعد الأطعمة الغنية بالبروتين على إدارة شهيتكِ وتناول سعرات حرارية أقل عن طريق إعطاء شعور بالامتلاء. استهلكي أطعمة مثل الزبادي اليوناني والأسماك والبذور والكينوا والبقوليات؛ للحصول على فوائد البروتين والعناصر الغذائية الأخرى أيضاً دون زيادة في وزنك.

8. تناول المزيد من الفواكه والخضراوات

فهي مليئة بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي توفر العناصر الغذائية اللازمة للجسم. حاولي تضمين فاكهة وخضراوات في وجبتكِ كل يوم.