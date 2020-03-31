شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى فيروس كورونا بيكون فين وإزاى تعقمى مكانه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تكون مصابا بفيروس كورونا ولا تظهر عليك الأعراض إلا بعد أسبوعين، لذلك يقدم ”الخليج 365” أبرز الأماكن التى ينتشر فيها فيروس كورونا وفقا لما ذكره theconversation

قد يكون الشخص مصابا بفيروس كورونا ولا تظهر عليه الأعراض إلا بعد أسبوعين لذا يجب اتباع الإرشادات الوقائية والتعقيم المستمر والسؤال أين يعيش الفيروس وماذا نفعل لحماية أنفسنا؟

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1ـ اليدان من أبرز الأماكن التى يختبئ فيها الفيروس القاتل لذلك ينصح دائما بغسلها بالمياه والصابون.

2ـ مقابض الأبواب ينصح بتعقيمها جيدا بالكلور والمياه.

3ـ لوحة المفاتيح يختبئ فيها الفيروس وتسبب انتشار العدوى، ويجب تعقيمها بالكحول.

4ـ بعد الخروج من المنزل ينصح بتعقيم الموبايل بالكحول .

5- الأسطح مثل المطبخ والمكاتب يستقر عليها الفيروس ويجب تعقيمها بالكلور والمياه.

6ـ قد ينتقل الرذاذ على الملابس لذلك ينصح بتعقيمها وغسلها جيدا.