شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق جديد لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة مخاطر كورونا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تطبيق إلكترونى جديد يواجه المعلومات المغلوطة عن كورونا، ويعمل على نظامي Android وIos ، و يتميز التطبيق بخاصية تتبع جهات الاتصال لتنبيه المستخدمين، عندما تكون على اتصال مباشر مع مصاب. Advertisements يشمل التطبيق أيضًا مواقع مراكز الاختبار والعلاج القريبة، مناطق الخطر المحلية ومعلومات التوعية العامة ويساعدك على إجراء الفحص الخاص للأعراض لتخفيف العبء على الخدمات الصحية، ويقدم خارطة حرارية للمناطق المتأثرة بالفيروس.

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