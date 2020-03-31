صحة ورشاقة

خيم ومستشفيات ميدانية لمواجهة تفشى كورونا بنيويورك " صور "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل اعداد المصابين وضحايا فيروس كورونا في الارتفاع بالولايات المتحدة وعدم قدرة المستشفيات على تحمل الزيادة الكبيرة في إعداد المصابين وتم إنشاء مستشفيات ميدانية وتظهر الصور القاتمة داخل المستشفى الميداني الذي يضم 68 سريرًا والذي تم إنشاؤه في سنترال بارك لعلاج مرضى فيروسات التاجية من مستشفى ماونت سيناي بمنهاتن حيث تستمر الحالات في مدينة نيويورك في الارتفاع.

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ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية تم إنشاء خيام الفرز خارج ستة مستشفيات ماونت سيناي بمنهاتن لتوفير مساحة أكبر لمرضى فيروس كورونا .

وستعمل إحدى الخيام كوحدة للعناية المركزة مع 10 أجهزة تنفس صناعى  لعلاج المرضى الأكثر خطورة.

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ويقع أحد المواقع المخصصة للمستشفيات الميدانية في حديقة إيست ميدو في سنترال بارك ، مباشرة أمام مستشفى  ماونت سيناي في الجانب الشرقي العلوي من مانهاتن.

وتظهر الصور التي تم التقاطها للمستشفي الميدانى أنها  تحتوي على 68 سريرًا وصفوفًا من أسرة بيضاء بسيطة يعلوها  وسادة زرقاء واحدة .

لا تزال مدينة نيويورك هي مركز جائحة فيروس كورونا  في الولايات المتحدة، وتكافح المستشفيات في المدينة لمواكبة العدد الهائل من المرضى والحالات الحرجة  مما دفع الكثيرين للتوسع في المرافق المؤقتة.

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وقامت مجموعه من المتطوعين  بشحن أربع مقطورات من المعدات والعتاد بما في ذلك الخيام والأسرة ومعدات الوقاية الشخصية و 10 أجهزة تنفس صناى لعلاج المرضى لدعم المستشفيات الميدانية.

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ويتواجد الآن فريق من 70 من العاملين في مجال الرعاية الصحية من جميع أنحاء الولايات المتحدة في الموقع لتفريغ هذه الإمدادات وتوزيعها في الخيام.

ويقود الفريق إليوت تينبني متخصص في طب الطوارئ ، مؤكدا "هناك الكثير من الحالات هنا في نيويورك والكثير من الناس الذين يحتاجون إلى المساعدة، تمتلئ المستشفيات في جميع أنحاء المدينة وهم بحاجة إلى المساعدة قدر المستطاع"

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وقال لصحيفة نيويورك بوست" لم أكن لأتوقع أبدًا أننا سنصل إلى مدينة نيويورك بشيء من هذا القبيل لكن نيويورك لم تعتقد أبدًا أنها ستتعامل مع جائحة أيضًا"

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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