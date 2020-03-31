شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان حاستى الشم والتذوق قد يحدث بعد ساعات قليلة من الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوما بعد الآخر تظهر أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا، بخلاف السعال أو ارتفاع درجة الحرارة، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية إن هناك مؤشرات أخرى على وجود الفيروس، تشمل التعب والأوجاع والآلام ووفقدان حاستى الشم والتذوق .

حيث أكدت منظمة الصحة العالمية إن هناك مؤشرات أخرى على وجود الفيروس، تشمل التعب والأوجاع والآلام وسد الأنف والتهاب الحلق والإسهال.

والأسبوع الماضى، أعلن أحد كبارالأطباء المتخصصين بالأنف والأذن البريطاني، وجود دليل على عدم القدرة على الشم والتذوق، غالبا ما يكون فقدان الطعم العرض الأول الذى يبدأ في غضون ساعات.



خبر فقدان الشم

وقال البروفيسور نيرمال كومار ، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في المملكة المتحدة وأخصائي الأنف والأذن والحنجرة في Wrightington و Wigan و Leigh NHS Trust، وفقا لتقرير موقع "الديلى ميل"، لقد رأيت زيادة كبيرة في عدد المرضى الذين يحضرون إلى عيادتي مع فقدان مفاجئ لحاسة الشم .

مضيفا إن الأمروصل إلى حوالي ٤ مرضى في الأسبوع، معظمهم تحت سن 40 بدون أعراض Covid-19 الأخرى، قائلا: عادة لا أرى عادة أكثرمن واحد في الشهر.

وينصح البروفيسور كومار المرضى الذين لا يملكون تفسيرًا واضحًا لفقدانهم للرائحة، عزل انفسهم ذاتيا لمدة ٧ أيام على الأقل في حالة وجود Covid-19 ، على الرغم من أن هذه ليست توصية الحكومة الحالية.

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ولكن الأطباء يدقون ناقوس الخطر أيضًا لأن أحد علاجات الخط الأول للفقدان الكامل للرائحة، أو نقص السكر (فقدان جزئي للرائحة) هو دورة لمدة أسبوع من أقراص الستيرويد.

حيث تساعد هذه الأدوية في تهدئة أي التهاب قد يضغط على الأعصاب الشمية الموجودة في الرأس التي تعالج إشارات الدماغ، كما إن الستيروئيدات تثبط أيضًا جهاز المناعة.

وهناك أدلة جيدة من الخارج على أن عدد مرضى Covid-19 الذين يعانون من هذه الأعراض "كبير"، ففي بيان أرسل إلى الصحة العامة في إنجلترا في منتصف مارس ، قالت: `` في ألمانيا ، أفيد أن أكثر من حالتين من أصل ثلاث حالات مؤكدة يعانون من فقر الدم.

"وفي كوريا الجنوبية ، 30٪ من المرضى الذين ثبتت إصابتهم بـ Covid-19 مصابون بفقر الدم كأعراض عرضهم الرئيسية"، حيث يحدث ما يصل إلى 40 ٪ من حالات فقر الدم بسبب عدوى فيروسية في مجرى الهواء نتيجة نزلات البرد أو الأنفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية - وهو التهاب في الأنابيب الضيقة في تجويف الأنف، ولكنه يتطور عادة بعد الإصابة.

التقارير الطبية تؤكد أن معظم مرضى Covid-19 يستردون رائحتهم بالكامل في غضون ٤ إلى ٦ أسابيع ، كما أن فقدان الطعم الذي أبلغ عنه العديد من المرضى يرجع في الواقع إلى مشاكل في التقاط الروائح.