شكرا لقرائتكم خبر عن وسط مخاوف أخلاقية..هل يقبل متطوعى تجارب لقاحات كورونا إصابتهم بالفيروس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم ، يعمل العلماء على مدار الساعة لتطوير لقاح ضد الفيروس المستجد، ولكن زعم علماء من جامعة هارفارد بشكل مثير للجدل، أن المتطوعين الأصحاء يجب أن يصابوا عن قصد بالفيروس لتسريع إنتاج اللقاح.

وحذر العلماء، بقيادة جامعة هارفارد، من أن كل لقاح يتأخر كل أسبوع "سيرافقه عدة آلاف من الوفيات على مستوى العالم".

وعلى الرغم من أن نهج المتطوعين الأصحاء المصابين بالعدوى لا شك فيه أنه محفوف بالمخاطر وفقا لتقرير موقع "mirror" البر يطانى، ، إلا أن الباحثين يدعون أن التكتيك الشديد يمكن أن "يحبط" شهورًا من تطوير اللقاح.



خبر اللقاح على المتطوعين الأصحاء

وأوضحوا في ورقتهم البحثية: "إن تحدي المتطوعين بهذا الفيروس الحي قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض شديدة وربما الموت.

ومع ذلك ، فإننا نقول أن هذه الدراسات ، من خلال تسريع تقييم اللقاحات ، يمكن أن تقلل من العبء العالمي للوفيات والأمراض المتعلقة بالفيروس التاجي ."

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تميل تجارب الأدوية واللقاحات إلى الاختبار على ثلاث مراحل قبل الموافقة عليها للاستخدام على نطاق أوسع، حيث تشهد المرحلة الأولى إعطاء عدد صغير من الأشخاص جرعة لمعرفة كيف يتفاعلون ، بينما تتضمن المرحلة الثانية المزيد من الأشخاص.

وأخيرًا ، تشمل المرحلة الثالثة مئات أو آلاف الأشخاص عبر فترة زمنية طويلة، لذلك من غير المستغرب أن تستغرق هذه العملية شهورًا ، إن لم تكن سنوات ، حتى تكتمل.

ومع ذلك ، في الدراسة الجديدة ، يقترح العلماء تجاوز المرحلة الثالثة بالكامل، حيث يقترحون إشراك حوالي 3000 متطوع سليم في تجربة لاختبار الآثار قصيرة المدى للقاح.

وكتبوا في الدراسة: "يمكن للمتطوعين في مثل هذه الدراسات أن يأذنوا بشكل مستقل بالمخاطر لأنفسهم ، ويمكن أن تكون مخاطرهم مقبولة إذا كان المشاركون من الشباب الأصحاء ، الذين هم في خطر منخفض نسبيًا للإصابة بأمراض خطيرة بعد الإصابة الطبيعية ، وخلال التجربة يتلقون مراقبة متكررة ، وبعد أي عدوى ، أفضل رعاية متاحة ".

ومع ذلك ، يعترف العلماء بأن الدراسة تثير العديد من المخاوف الأخلاقية، وأضافوا: "إن التعرض المتعمد للمشاركين في الدراسة إلى فيروس كورونا يثير مخاوف أخلاقية بشكل واضح.