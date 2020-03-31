شكرا لقرائتكم خبر عن أداة ذكاء اصطناعى تجريبية تتنبأ بمرضى COVID-19 أصحاب أمراض الجهاز التنفسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة حديثة إلى وجود أداة ذكاء اصطناعي تتنبأ بدقة بالمرضى المصابين حديثًا بفيروس COVID-19 من أصحاب أمراض الجهاز التنفسي الحادة .

كورونا

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، قاد العمل كل من كلية الطب بجامعة نيويورك ومعهد كورانت لعلوم الرياضيات في جامعة نيويورك ، بالشراكة مع مستشفى ونتشو المركزي ومستشفى كانغنان الشعبي ، في ونتشو ، الصين.

وحتى 30 مارس، أصاب فيروس كورونا 735560 مريضًا حول العالم ، تسبب المرض في أكثر من 34830 حالة وفاة حتى الآن ، وغالبًا بين المرضى الأكبر سنًا الذين يعانون من حالات صحية كامنة، وأكثر من 33700 حالة حتى الآن في مدينة نيويورك، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وتقول "ميجان كوفي" ، أستاذ مساعد في قسم الأمراض المعدية والمناعة داخل قسم الطب في كلية الطب بجامعة نيويورك: "في حين لا يزال العمل على التحقق من صحة نموذجنا ، فإنه يبشر بالخير كأداة أخرى للتنبؤ بالمرضى الأكثر عرضة للفيروس ، ولكن فقط لدعم تجربة الأطباء التي حصلوا عليها بصعوبة في علاج العدوى الفيروسية".

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وبالنسبة للدراسة الجديدة ، صمم الباحثون نماذج حاسوبية تتخذ قرارات بناءً على البيانات التي يتم إدخالها إليهم ، حيث تصبح البرامج "أكثر ذكاءً" كلما زاد عدد البيانات التي ينظرون فيها.

وعلى وجه التحديد، استخدمت الدراسة الحالية أشجار القرار التي تتبع سلسلة من القرارات بين الخيارات، والتي تمثل العواقب المحتملة للخيارات في كل خطوة في المسار.

وجدت أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة أن التغييرات في ثلاث ميزات - مستويات إنزيم الكبد ألانين أمين أمينوترفاز (ALT) ، والألم العضلي ، ومستويات الهيموجلوبين - كانت أكثر تنبؤًا بدقة بالمرض الحاد اللاحق.

جنبا إلى جنب مع عوامل أخرى ، أفاد الفريق أنه قادر على التنبؤ بمخاطر المرض بدقة تصل إلى 80%.

ويقول الباحثون إن مستويات إنزيم ALT - التي ترتفع بشكل كبير مع أمراض مثل التهاب الكبد تتلف الكبد - كانت أعلى قليلاً في المرضى الذين يعانون من COVID-19 ، لكنها لا تزال تظهر بشكل بارز في التنبؤ بالحدة.

بالإضافة إلى ذلك ، كانت آلام العضلات العميقة (ألم عضلي) أكثر شيوعًا ، وقد ربطتها الأبحاث السابقة بالتهاب عام أعلى في الجسم.

وأخيرًا ، تم ربط مستويات أعلى من الهيموجلوبين ، وهو البروتين المحتوي على الحديد والذي يمكّن خلايا الدم من حمل الأكسجين إلى أنسجة الجسم ، إلى ضيق التنفس في وقت لاحق.