شكرا لقرائتكم خبر عن احمي نفسك من كورونا بتناول الماء وأطعمة الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من النصائح الطبية المقدمة للحماية من الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، ومن ضمنها الاهتمام بالعادات اليومية والغذائية المتبعة، والتي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي لكي لا يتعرض للإصابة بالفيروس.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع " onhealth " العديد من الحيل الغذائية الهامة، والتي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالفيروس التاجي، ومنها:

-تناول يوميا 8 أكواب من الماء، فهي من الحيل الغذائية الجيدة، والتي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي بطريقة ملحوظة، ولذا لا تتخلي عن هذه النصيحة وأترك بجوارك زجاجة من الماء.

-لا تتخلي عن تناول أغذية الطاقة أو كما هو متعارف لدينا أطعمة الغنية بالنشويات، فهي تعمل علي تنشيط خلايا الجسم وخاصة المخ، ولذا عليك تناولها ولكن بمقدار معقول أي دون الإسراف حتي لا تتعرض لزيادة الوزن.

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-أهتم بتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، كالألبان والأجبان، فهي أطعمة تعمل علي مد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها، ولذا تناول في الصباح البيض مع الأجبان وأيضا في وجبة العشاء.

-البروتينات تعد من الحيل الغذائية في تقوية الجهاز المناعي، ولذا عليك تناول اللحوم الحمراء والأسماك والبيض، والفول والعدس بشكل دائم لتوقية جهازك المناعي.

-تناول الخضروات يوميا لها دور كبير في تقوية الجهاز المناعي، ولذا عليك تناول طبق يوميا من السلطة الخضراء للحصول علي الفيتامينات والعناصر الغذائية التي لا غني عنها.

-الفواكه تعد كنز كبير في تقوية الجهاز المناعي، ومنها التوت والرمان والبطيخ ، ولذا عليك أن تحرص بشكل دائم في تناول هذه الفواكه للحصول علي مناعة قوية.