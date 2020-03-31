شكرا لقرائتكم خبر عن لو إيدك جالها جفاف من كتر التعقيم.. اعرفى إزاى ترطبيها وانتى فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثيرون من جفاف اليدين والتشققات الجلدية خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا واتباع طرق الوقاية مثل غسل اليدين وتعقيمها بالكحول بشكل مستمر، كما يستخدم الكثيرون الكلور فى التعقيم ، ونتيجة الإفراط فى ذلك تاثرت البشرة وتعرضت للجفاف، لذلك يقدم الخليج 365 طرق لترطيب جفاف اليدين والتشققات الجلدية فى المنزل وفقا لما ذكره موقع stylecraze.

1: ترطيب اليدين باستخدم الفازلين، وهو من أفضل المرطبات التى تساعد على علاج تشققات اليدين والجفاف، وذلك عن طريق استخدام الفازلين على اليدين ثم ارتداء قفازات قطنية كل يوم قبل النوم.

2: زيت جوز الهند، يحتوى على نسبة عالية من الخصائص المرطبة والفيتامينات التى تعمل على ترطيب وتنعيم البشرة، وينصح باستخدامه على البشرة يوميا قبل النوم.

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3: دقيق الشوفان، يمكن أن يساعد دقيق الشوفان على تجفيف وتنعيم البشرة وذلك لاحتوائه على العديد من الخصائص المهمة لصحة البشرة، وذلك عن طريق خلط دقيق الشوفان مع زيت جوز الهند ووضعه على البشرة.

4: صفار البيض، من الطرق الطبيعية التى تعمل على تنعيم البشرة وتفتيحها، حيث يحتوى على خصائص وعناصر مرطبة، وذلك من خلل وضع صفر البيض على اليدين لمدة ربع ساعة ثم غسله جيدا بالمياه والصابون.

5: السكر، من الممكن أن ترطبى يديك بسكراب السكر، وذلك عن طريق خلط السكر بالمياه أو الليمون وفرك الخليط على اليدين جيدا، فيساعد ذلك على تنعيم وتفتيح اليدين.