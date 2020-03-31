فريق طبي صيني إلى مطار هيثرو في لندن للحد من انتشار "كورونا"

وصل فريق طبي صيني إلى مطار هيثرو في العاصمة لندن، في إطار جهود الصين لمد يد المساعدة لدول العالم للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.ويضم الفريق الطبي، المكون من 15 عضوا من مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، ستة أطباء متخصصين في الوقاية من الأمراض ومكافحتها، وأخصائيين في الطب والطب الصيني التقليدي والاستشارات النفسية، إضافة إلى اختصاصات أخرى.

وبحسب التقارير، جلب الفريق الطبي الإمدادات الطبية التي سيتم التبرع بها للمستشفيات المحلية والمجتمعات الصينية في بريطانيا.وذكر دبلوماسيون صينيون أنهم سيقدمون أيضا استشارات صحية للمجتمعات الصينية في المملكة المتحدة.

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات في بريطانيا إلى 1415 شخصا بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد الإعلان عن وفاة 186 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء مرض كوفيد 19.

وبذلك ينخفض عدد الوفيات المسجل في البلاد ليوم الاثنين مقارنة بعدد ضحايا الفيروس في اليوم السابق حيث تم الإعلان عن وفاة 207 أشخاص، تزامنا مع البدء باختبار المواد المناعية، الأنتيجين، لموظفي هيئة الصحة العامة من العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس.

ويقول أستاذ علم الأحياء الرياضي في جامعة إمبريال كوليدج لندن، نيل فيرغسون إن وباء فيروس كورونا في المملكة المتحدة يُظهر علامات تباطؤ وقد تكون اختبارات الأجسام المضادة جاهزة في غضون أيام.

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