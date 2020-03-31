شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار حقن الكورتيزون هشاشة العظام وتمزق الأوتار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكورتيزون من الأدوية التي تستخدم في علاج الكثير من الأمراض خاصة علاج الالتهابات وآلام المفاصل وعلاج أزمات الربو، حيث يساعد الكورتيزون في تخفيف الألم والالتهابات في منطقة معينة من الجسم، ويلجأ الكثير من الأشخاص الى الحصول على حقن الكورتيزون وحقنها في المفاصل، مثل الكاحل والكوع و الورك و الركبة و الكتف والعمود الفقري أو المعصم للتخلص من الألم الا أن هذا النوع من الحقن قد يكون له اضرار بالغه على الصحة العامة لجسم الانسان .





ووفقا لموقع "مايو كلينك" قد تكون حقن الكورتيزون حل سحرى في علاج التهاب المفاصل الالتهابى والذى يسبب ألام بالغه للمرضى مثل حالات التهاب المفاصل الروماتويدى.

كما تدخل حقن الكورتيزون ضمن بروتكول علاج بعد الحالات الأخرى مثل ألم الظهر والنقرس، والتهاب المفاصل الصدفي بالاضافه إلى التهاب الأوتار، ولكن عند اللجوء لجرعات كبيرة من حقن الكورتيزون أو التعود على حقنها بشكل دائم يكون له أضرار بالغه على صحه الانسان قد تصل إلى تلف العظام وموتها نهائيا .

اضرار حقن الكورتيزون

تلف الغضاريف، موت العظام،التهاب المفاصل،تلف الأعصاب، احمرار الوجه، نوبات من الشعور بالألم والتهابات في المفصل، ارتفاع مستوى السكر في الدم، ضعف الاوتار أو تمزقها، هشاشة العظام، تفتيح لون الجلد في مكان الحقن.

الآثار الجانبية للكورتيزون

يمكن أن تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للكورتيزون ما يلي:

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الارتباك، الأرق، صداع الراس، غثيان، التقيؤ، مشاكل الجلد بما في ذلك حب الشباب، التعرق الشديد،احمرار، زيادة الوزن

يمكن أن تشمل الآثار الجانبية الخطيرة وأعراضها ما يلي:

الطفح الجلدي، قشعريرة، تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان، احتباس السوائل، فشل القلب مع أعراض مثل ضيق في التنفس، معدل ضربات القلب السريع، ضغط دم مرتفع.

مشاكل العضلات. يمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:





ضعف العضلات، كسر العظام في العمود الفقري، هشاشة العظام، تمزق الوتر.

مشاكل في الجهاز الهضمى مثل قرحة هضمية ، براز أسود، التهاب البنكرياس

يمكن أن يسبب الكورتيزون رد فعل تحسسي شديد يمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:

الطفح الجلدي وحكه شديدة بجانب تورم الوجه والشفتين وهذه حاله تحتاج الى تدخل طبى فورى وضورة التوقف عن اى دواء يحتوى على الكورتيزون

وهناك تحذيرات هامة يجب الحظر منها خاصة للمصابين بالعدوى وهى لا يأخذ دواء أو حقن الكورتيزون إذا كان المريض يعانى من عدوى فطرية أو بكتيرية أو فيروسية، يمكن أن يضعف الكورتيزون استجابة الجسم للعدوى يمكن أن يكون هذا حادًا أو مميتًا يمكن للدواء أيضًا تغطية أعراض العدوى.

والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في القلب يمكن أن يزيد هذا الدواء من ضغط الدم لديهم كما يمكن أن يجعل أمراض القلب أسوأ.