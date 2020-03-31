الحمى الروماتيزمية عند الاطفال وكل ما تريد معرفته عنها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمى الروماتيزمية من الأمراض الشائعة التي تصيب الأطفال، وهى مرض معقد يصيب المفاصل والجلد والقلب والأوعية الدموية والدماغ، وهو مرض مناعي جهازي قد يتطور بعد الإصابة ببكتيريا المكورات العقدية، مثل التهاب الحلق والحمى القرمزية، في هذا التقرير نتعرف على كل المعلومات اللازمة عن الحمى الروماتيزمية عند الأطفال، وفقاً لموقع childrensnational.



الحمى الروماتيزمية

الحمى الروماتيزمية وأسبابها

الحمى الروماتيزمية هي رد فعل مناعي مؤخر ضد بكتيريا المكورات العقدية، و يمكن الوقاية من ذلك عن طريق التشخيص الفوري لالتهاب الحلق العنقودي وعلاج التهاب الحلق بالعقديات.



الحمى الروماتيزمية

الحمى الروماتيزمية وأعراضها

الحمى الروماتيزمية تبدأ أعراضهاعادةً بعد حوالي أسبوع إلى خمسة أسابيع من إصابة طفلك ببكتيريا المكورات العقدية، وفيما يلي أكثر أعراض الحمى الروماتيزمية شيوعًا، ومع ذلك، كل طفل قد يعاني من أعراض مختلفة، قد تشمل الأعراض ما يلي:

-التهاب المفاصل، وهذا يشمل التورم والحنان والاحمرار على مفاصل متعددة، عادة ما تكون المفاصل المصابة أكبر المفاصل في الركبتين أو الكاحلين، الالتهاب "ينتقل" من مفصل إلى آخر على مدى عدة أيام.

-عقيدات صغيرة أو نتوءات صلبة مستديرة تحت الجلد.

-تغيير في الحركات العصبية والعضلية لطفلك. (عادة ما يلاحظ ذلك من خلال تغيير خط يد طفلك وقد يشمل أيضًا حركات متشنجة.)

-طفح جلدي وردي بحواف غريبة تظهر عادة على جذع الجسم أو الذراعين والساقين.

-حمى.

-فقدان الوزن.

-إعياء.

-آلام المعدة.



الحمى الروماتيزمية

الحمى الروماتيزمية ومن الأكثر عرضة للإصابة

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 15 عامًا، خاصةً إذا كانوا يعانون من عدوى بكتيريا الحلق المتكررة، هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالحمى الروماتيزمية.

الحمى الروماتيزمية أكثر شيوعًا أيضًا لدى الأطفال الذين لديهم تاريخ عائلي للمرض، هناك زيادة في انتشار الحمى الروماتيزمية في الشتاء والربيع ، حيث يحدث التهاب الحلق البكتيري بشكل أكثر تكرارًا خلال هذه المواسم.

الحمى الروماتيزمية عند الأطفال وتشخيصها

بالإضافة إلى التاريخ الطبي الكامل والفحص البدني، يتم تشخيص الحمى الروماتيزمية من قبل طبيب طفلك بناءً على وجود المعايير التالية، تشمل المعايير الرئيسية ما يلي:

-التهاب القلب

-التهاب المفاصل المتعدد (التهاب أكثر من مفصل واحد)

-حركات متشنجة غير عادية ، غالبًا ما تنطوي على الوجه واليدين)

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-عقيدات تحت الجلد (نتوءات صغيرة غير مؤلمة تحت الجلد ، غالبًا فوق المناطق العظمية)

-طفح جلدي (طفح جلدي أحمر غير منتظم على الجذع)

تشمل المعايير الثانوية ما يلي:

-حمى

-ألم مفصلي (ألم في مفصل واحد أو أكثر)

-التهاب القلب الروماتيزمي السابق (التهاب القلب)

-التغييرات في نمط مخطط كهربية القلب (EKG)

-معدل الترسيب غير طبيعي أو البروتين التفاعلي Cالاختبارات المعملية التي أجريت على الدم)

يمكن إجراء تشخيص الحمى الروماتيزمية عند وجود معيارين رئيسيين ، أو معيار رئيسي واحد بالإضافة إلى معيارين ثانويين، مع وجود دليل على الإصابة بالمكورات العقدية.

الحمى الروماتيزمية وعلاجها

سيحدد طبيب طفلك العلاج المحدد للحمى الروماتيزمية بناءً على:

-الصحة العامة والتاريخ الطبي لطفلك

-مدى رد الفعل

-تحمل طفلك لأدوية أو إجراءات أو علاجات محددة

غالبًا ما يتم علاج الأطفال المصابين بالحمى الروماتيزمية في المستشفى ، اعتمادًا على شدة المرض.

يجمع علاج الحمى الروماتيزمية في معظم الحالات بين الطرق الثلاثة التالية:

-علاج عدوى المكورات العقدية الهدف الفوري هو علاج العدوى بالمضادات الحيوية وقد يستمر طفلك في تلقي جرعات شهرية من المضادات الحيوية للمساعدة في منع المزيد من المضاعفات.

-الأدوية المضادة للالتهابات بناءً على شدة حالة طفلك ، قد يصف طبيب طفلك أدوية للمساعدة في تقليل التورم الذي يحدث في عضلة القلب، وكذلك لتخفيف آلام المفاصل.

-الراحة على السرير، سيحدد طبيب طفلك طول الراحة في السرير بناءً على شدة مرض طفلك ومدى تأثر القلب والمفاصل، قد تتراوح الراحة في الفراش من أسبوعين إلى 12 أسبوعًا.