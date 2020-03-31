فوائد حبة البركة تقوية الجهاز المناعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حبة البركة أو الحبة السوداء كما هو متعارف عليها في بعض الدول، هي كنز للأشخاص عند تناولهم لها، فهي غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، ومن أبرزها مضادات الأكسدة التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ.

فوائد حبة البركة

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "healthline"، أبرز وأهم فوائد تناول حبة البركة، ومنها:

- نظرا لاحتواء حبة البركة علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فهذا يجعله من الأطعمة التي تقوية الجهاز المناعي وتحد من تعرضه للإصابة بالأمراض، وأيضا الحماية من التعرض للأمراض المزمنة.

- تساعد الحبة السوداء أو حبة البركة، علي تنظيم الكولسترول في الدم، والحد من تعرضه للارتفاع، وهذا يساعد في تقليل فرص الإصابة والتعرض لمشاكل في القلب بسبب الحد من ارتفاع الكولسترول.

-أوضح التقرير، أن تناول الحبة السوداء أو حبة البركة لها دور كبير في الحد من الإصابة بالسرطان، وذلك يرجع لاحتوائه علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحد من تعرض خلايا الجسم لأي ضرر ينتج عنه الإصابة بالسرطان.

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-تعد حبة البركة خيارا جيدا لقتل البكتيريا التي تزيد من فرص تعرض الإنسان للإصابة بالأمراض، من التهاب الأذن إلي الالتهاب الرئوي، وهذا يجعله من الأطعمة المضادة للالتهابات البكترية، والتي تحافظ علي صحة الإنسان من الإصابة بها.

-أشار التقرير، أن تناول حبة البركة يعد خيارا جيدا للتخلص من الالتهابات في الجسم، لأنها تحتوي علي عنصر الكالونجي الذي يساهم بشكل كبير في الصد ضد الالتهابات في الجسم، ولذا فهي تحمي من الإصابة بالتهاب المفاصل والروماتيود.



فوائد حبة البركة

-أوضح التقرير، أن تناول حبة البركة يعد خيارا غذائيا جيدا لأنه يساهم بشكل كبير في حماية الكبد من الإصابة بالفيروسات أو المشاكل الصحية التي يتعرض لها، ولذا تناول الحبة السوداء يقلل فرص تعرضه للتلف أو المشاكل العديدة.

-تساعد الحبة السوداء في تنظيم نسبة السكر بالدم، نعم هذا ما تقوم به حبة البركة، وتجنب الشخص المصاب بالعديد من المضاعفات الصحية الناتجة عن مرض السكر كتلف الأعصاب أو تغيرات في الرؤية، وأيضا تحد من تعرضه لمضاعفات الناتجة عن ارتفاع نسبته ومنها صعوبة التركيز أو فقدان الوزن الغير مبرر مع زيادة الشعور بالعطش.