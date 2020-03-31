دراسة تؤكد أن الإصابة بفيروس كورونا دون أعراض تعنى "مناعة جسم" قوية

نشرت جريدة " globaltimes"، إصابة امرأة في الصين بالفيروس التاجي كورونا نتيجة للتعامل مع صديقة لها مصابة ولكن دون ظهور أي أعراض عليها، وهذا أثار القلق والخوف نتيجة لإمكانية الإصابة بالفيروس دون وجود إنذار أي الأعراض المتعارف عليها.

فتم التأكد من إصابة امرأة "وانغ" في مقاطعة خنان بوسط الصين بالفيروس التاجي كورونا، يوم السبت الماضي بعد إجرائها المسحة التي تكشف الإصابة، وثبت أنها أصيبت يوم 21 مارس الماضي بعد تواصلها مع صديقتها "زانغ".

وحول ذلك، كشفت دراسة حديثة أن بعض الأشخاص يتعرضون للعدوى دون ظهور أي أعراض عليهم ولكن الخضوع للاختبار الكاشف للإصابة بالفيروس هي التي توضح حقيقة الإصابة بكورونا.

و اكتشف العلماء في مركز نينغبو لمكافحة الأمراض والوقاية في مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين، أن 6.3 في المائة من المصابين يظهر عليهم أعراض، ولكن هناك 4.4 في المائة من المصابين لا تظهر عليهم أي أعراض.

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وأوضح يانغ زانكيو ، عالم الفيروسات في ووهان ، أن المرضى بالفيروس التاجي كورونا بدون ظهور عليهم أي أعراض لديهم مناعة جسدية قوية ، ولكن هذا لا يعني أنهم لا ينشرون الفيروس ويكونوا السبب في إصابة أشخاص أخرى.

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