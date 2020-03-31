تعرف علي كيفية تقليل أعراض فيروس كورونا الخفيفة فى المنزل يعاني معظم مرضى فيروس كورونا COVID-19 من أعراض خفيفة وينصحهم الأطباء بالبقاء في المنزل وأخذ الوقت الكافي للتعافي، وفقاً لما ذكره موقع businessinsider، ولكن كيف يمكن أن تخفف أعراض فيروس كورونا ال

يُوصي الأطباء باستخدام الپاراسیتامول أو الأسيتامينوفين للتحكم في أي حمى، وشرب السوائل بكثرة للبقاء رطبًا، والحصول على الكثير من الراحة، والعزل الذاتي هو أهم شيء، حتى لا تنقل العدوى للآخرين.

يجب عليك أيضاً متابعة الأعراض الخاصة بك وإذا تفاقمت، مثل إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس، فاطلب المساعدة الطبية

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