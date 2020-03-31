تعرف علي كيفية تأثير فيروس كورونا علي المجتمع البشري

حذر علماء الاجتماع من أن جائحة الفيروس التاجي قد يؤدي إلى نهاية المعانقة والمصافحة لسنوات قادمة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ويقولون إن إجراءات منع انتشار الفيروس التاجي ، بما في ذلك حظر الاتصال الجسدي ، يمكن أن تغير السلوك البشري في المواقف الاجتماعية.

وأوضحوا أن الوعي المتزايد بالعدوى بعد الوباء قد يعني أن ما يسمى جيل COVID-19 قد يكون متوتراً بشأن التحية الجسدية للأصدقاء والعائلة.

ويمكن أن تؤدي المخاوف بشأن الحفاظ على الأسطح مطهرة إلى سلوك التنظيف القهري إضافة إلى استمرار المبيعات من المطهرات.

وكشف العلماء في المملكة المتحدة البريطانية عن إمكانية تطبيق وإيقاف إجراءات التباعد الاجتماعي لمدة ستة أشهر أو أكثر، ويحذر الخبراء الآن من أنه كلما طالت مدة تنفيذ هذه الإجراءات ، زادت احتمالية تبني عادات يصعب التخلص منها.

وقال روبرت دينجوال ، أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة نوتينجهام ترينت: "أعتقد أنه من المرجح أن نغسل أيدينا بحذر أكبر لفترة طويلة قادمة، ولا أعتقد أن التمدد البدني سيستمر ، على الرغم من أنه كان يتزايد بالفعل نتيجة الحميمية".

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وأضاف "دينجوال" :"ربما لن نبعد ستة أقدام عن الآخرين ولكن لا أعتقد أننا سنحتضنهم قبل مرور خمس سنوات."

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