تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فرابية الشيكولاتة

المقادير
2 x معلقة كبيرة عسل نحل
2 x معلقة كبيرة كاكاو (خام)
1 x كوب حليب كامل الدسم
1 x كوب ثلج (مجروش)
1 x معلقة صغيرة نسكافيه
¼ x كوب سكر
الطريقة:
نضع جميع المكونات فى الخلاط ونخلط لمدة ثلاث دقائق حتى تتجانس المكونات.
تصب فى أكواب التقديم يقدم باردا بالهنا والشفا.
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