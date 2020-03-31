تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فرابية الشيكولاتة

المقادير 2 x معلقة كبيرة عسل نحل

2 x معلقة كبيرة كاكاو (خام)

1 x كوب حليب كامل الدسم

1 x كوب ثلج (مجروش)

1 x معلقة صغيرة نسكافيه

¼ x كوب سكر الطريقة: نضع جميع المكونات فى الخلاط ونخلط لمدة ثلاث دقائق حتى تتجانس المكونات.

تصب فى أكواب التقديم يقدم باردا بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير حلاوة النسكافيه تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الكاكاو

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