القاهرة - لايف استايل المقادير 5 x معلقة كبيرة شيكولاتة (خام غامقة)

3 x معلقة كبيرة سكر بودرة

2 x عدد بيضة

2 x كوب كريم شانتى

1 x رشة ملح

1 x معلقة صغيرة فانيليا (سائلة) الطريقة: نفصل صفار البيض عن البياض.

فى حمام مائى على النار نذوب الشيكولاتة الخام.

نخفق صفار البيض جيدا جدا ثم نضيفة للشيكولاتة بالتدريج مع الخفق المستمر وذلك فوق الحمام المائى.

ثم نضيف الفانيليا السائلة ونخفق ثم يرفع الخليط من فوق الحمام المائى الساخن.

فى وعاء عميق نخفق بياض البيض لمدة دقيقتين ثم نضيف رشة الملح ونخفق ثانيا حتى يبيض لونة.

ثم نضيف له السكر البودرة ونخفق حتى يصير مارينج ويتكاثف.

ثم بالتدريج نضيف المارينج لخليط الشيكولاتة البارد مع التقليب من أسفل لأعلى حتى يتجانسوا تماما.

يغرف فى أطباق التقديم ثم نضعة فى الثلاجة حتى يبرد ثم عند التقديم يزين بالكريم شانتية والمكسرات بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي الشيكولاته

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كاسات الشيكولاتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.