تعرفي على طريقة إعداد وتحضير السوبيا

المقادير 6 x عدد جوزهند (قطرات من النكهة المتوفرة عند العطار)

5 x معلقة كبيرة لبن بودرة

5 x معلقة كبيرة سكر

1 ½ x كوب ماء (مثلج)

1 x كوب لبن كامل الدسم

½ x معلقة صغيرة فانيليا الطريقة: يُخلط اللبن البودرة مع السكر، والفانيليا في الخلاط حتى تتجانس المكونات تماماً

يُضاف اللبن الحليب، ونكهة جوز الهند لخليط السكر مع الخلط جيدا لضمان ذوبان اللبن البودرة والسكر جيداً

يُضاف الماء المثلج للخليط ويُضرب، ثم يُقدم Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا بالكراميل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الشاي المثلج بالليمون

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