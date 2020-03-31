تعرفي على طريقة إعداد وتحضير العيران

المقادير 6 x عدد مكعبات ثلج

1 ½ x كوب لبن رايب

1 x كوب ماء (مثلج)

1 x عدد فص ثوم مهروس

1 x عود نعناع

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة) الطريقة: فى الخلاط نضع الملح واللبن الرائب والثوم ونخفق جيدا.

ثم نضيف الماء بالتدريج ونخلط جيدا ثم نضيف الثلج.

يصب العيران فى إناء التقديم ويضاف له النعناع ونضعة فى الثلاجة لحين التقديم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الفراولة بالنعناع والليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الشاي المثلج بالليمون

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