تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طماطم محشية بيض وجبن

المقادير

5 x عدد طماطم (متوسطة الحجم وناشفة)

4 x عدد بيضة

4 x معلقة كبيرة جبنة رومي

2 x معلقة كبيرة زبدة

2 x معلقة كبيرة لبن كامل الدسم

1 x معلقة كبيرة زيت ذرة

الطريقة:

نغسل الطماطم جيدا ونقطع الجزء الأعلى ثم نفرغ قلب الطماطم بحرص.

ثم فى وعاء عميق نضع البيض ويتبل بالملح والفلفل الأسود ونضيف له اللبن ونخفق جيدا حتى يتجانسوا.

ثم فى طاسة نضع الزبد ونتركة حتى يقدح ثم نضيف البيض مع الخلط المستمر دون توقف حتى يتماسك البيض.

ثم نحشى الطماطم بالبيض المخلوط ونوزع فوقها الجبن الرومى المبشور ونضعها فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة خمس دقائق ثم تقدم بالهنا والشفا.

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