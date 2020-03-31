تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرشة محشية بالأرز

المقادير

2 x كوب أرز عادى

2 x عدد بصلة (مبشورة)

2 x عدد حبهان

2 x معلقة كبيرة سمن

2 x عدد فص مستكة

1 x كيلو لحمة مفرومة

1 x كوب حمص (منقوع)

1 x معلقة صغيرة كركم

1 x معلقة صغيرة بهارات

1 x عدد كرشة (خروف)

1 x عدد ليمونة

1 x عدد دقيق

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

1 x كوب ملح (لغسل الكرشة)

1 x معلقة صغيرة ملح

الطريقة:

نقوم بكشط الأجزاء الداكنة في الكرشة ونزيل الدهون، ونغسلها جيداً ونفركها بالملح والدقيق والليمون حتى يصبح لونها أبيض .

نقوم بخلط الأرز واللحمة المفرومة والمستكة والحبهان والكركم جيداً، ونقوم بتقطيع الكرشة أجزاء صغيرة ونقوم بتخيطها من 3 جوانب.

ثم نقوم بالحشو من الجانب المفتوح وبعد ذلك نقوم بتخييطة بعد الحشو، ونحضر حلة ونضع فيها قطع الكرشة ونضع ماء متبل بالملح وتترك على نار عدة ساعات حتى تنضج وتقدم.

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