تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بكبد الدجاج

القاهرة - لايف استايل المقادير 3 x معلقة كبيرة سمن

2 x كوب أرز عادى

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

2 x كوب مرق الدجاج

1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

1 x كيلو كبد الدجاج (وقوانص مقطعة)

1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x رشة جوزة الطيب الطريقة: يغسل الأرز جيدا ثم يصفى من الماء.

فى حلة على النار نضع السمن والزيت ويترك حتى يقدح ثم نضيف الأرز ونقلب حتى يصفر لونة.

ثم يرفع الأرز من الحلة ونضيف الكبد والقوانص ونقلب حتى يتغير لونها وتحمر.

ثم نضيف مرق الدجاج ونتركة حتى يغلى ونتبل بالملح والفلفل وجوزة الطيب ثم نضيف الأرز ونقلب.

ثم نتركة حتى يغلى ثم نهدى النار ونغطى الإناء ويترك حتى يتشرب الأرز المرق تماما وينضج يقدم مع سلطة خضراء بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بسمتي بالكركم تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير تورتيلا الدجاج

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