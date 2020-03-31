تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة خضراء متبلة

القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x عود بقدونس طازج

4 x عود كزبرة خضراء

4 x عدد جزر (مقطع قطع طولية متساوية)

3 x معلقة كبيرة عصير ليمون

2 x عدد خيار (مقطع قطع طولية متساوية)

2 x عدد فلفل أحمر حلو (مقطع شرائح عريضة)

2 x معلقة كبيرة خل بلسميك

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x رشة ملح

1 x معلقة كبيرة صويا صوص

1 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

⅛ x كيلو بسلة

⅛ x كيلو حبات ذرة (كيزان صغيرة)

⅛ x كيلو فاصوليا خضرا

⅛ x كيلو هليون

⅛ x كيلو بروكلى الطريقة: نضع إناء على النار به كمية وفيرة من الماء المغلى مع معلقة من الملح.

ثم نضيف كل من الفاصوليا والهيليون والذرة والبسلة والبروكلى كل على حدى حتى تصبح هذه المكونات طرية ومتماسكة القوام.

تنشل هذه الخضروات من الماء المغلى وتوضع فى وعاء به ماء مثلج.

ثم نعمل على تجفيف جميع الخضر ورصها فى طبق التقديم.

فى وعاء عميق نضع الصويا صوص والخل والزيت والملح والفلفل وعصير الليمون ونخفق جيدا حتى يتجانسوا.

توزع التتبيلة فوق الخضر وتقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: سلطة البطاطس بالبسلة والجزر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شطائر الفاصوليا الحمراء

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