شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء ببريطانيا: الوفيات المأساوية فى بريطانيا لأشخاص أصيبوا بالفيروس منذ شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد عدد من الخبراء أن المرضى الذين يموتون حاليًا بسبب الفيروسات تاجية، في المملكة المتحدة، على المرجح أنهم أصيبوا منذ شهر تقريبًا به، وذل - قبل اتخاذ إجراءات التباعد الاجتماعي.

وتحدث البروفيسور جيمس نايسميث ، مدير معهد روزاليند فرانكلين في جامعة أكسفورد ، عن وفاة 209 أشخاص آخرين من Covid-19 في المملكة المتحدة ، ليصل عدد القتلى في البلاد إلى 1228، كما يوجد حاليا 19522 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.



خبر الاصابات منذ شهر

وقال وفقا لموقع " metro"، إنه "واثق" من أن إجراءات الإبعاد الاجتماعي التي وضعها رئيس الوزراء البريطانى، كما أن الزيادة اليومية في الوفيات ستتوقف ببطء.

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وتابع البروفيسور نايسميث: "يمكن أن يستغرق الأمر أسبوعين من الإصابة حتى ظهور الأعراض، و تعد هذه الأعراض خفيفة لأكثر من 80٪ من الأشخاص ، وبالنسبة لعدد أقل بكثير ممن يصابون بأكثر الأمراض خطورة ، هناك حاجة إلى العناية المركزة بعد حوالي 10 أيام، و"وبالنسبة للأشخاص الذين لا يتعافون ويموتون ، تشير البيانات من الصين إلى أن ذلك يستغرق حوالي 4 أيام أخرى.

ولكن وفقا للبرفيسور، فأن الوفيات المأساوية اليوم ببريطانيا ستكون من قبل أشخاص مصابين قبل شهر تقريبًا بالفيروس.

وأشار البروفيسور أيضًا إلى أنه في هذه المرحلة ، يمكن أن يكون الانخفاض اليومي في عدد الوفيات "بسبب عشوائية العوامل "، وهذا يعني أنه لم يشر بعد إلى تباطؤ الفيروس، مؤكدا أن 209 حالة وفاة كانت "خسارة فادحة".