تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سردين مخلل

القاهرة - لايف استايل المقادير 3 x معلقة كبيرة عصير ليمون

3 x معلقة كبيرة خل

2 x معلقة كبيرة زيت زيتون

2 x معلقة كبيرة زيت ذرة

1 x معلقة كبيرة ملح خشن

1 x معلقة صغيرة كركم

1 x كيلو سمك (سردين)

1 x معلقة صغيرة بابريكا الطريقة: يغسل السمك جيدا.

ثم يرص فى مصفاة ويترك حتى يجف تماما لمدة 6 ساعات على الأقل.

ثم نعمل على تجفيف الخياشيم جيدا جدا.

ثم نخلط الملح والبابريكا والكركم جيدا.

وفى وعاء اخر نخلط الخل والليمون وزيت الزيتون وزيت الذرة حتى يتجانسوا.

نعمل على ملئ خياشيم السمك جيدا بخليط الملح والبابريكا ثم يرص فى علبة الحفظ.

ثم يوزع فوقها جزء من خليط الزيت والليمون ثم نضع طبقة اخرى من السمك بحيث يكون إتجاة الرص عكس البطقة السابقة.

ثم يوزع فوقة باقى خلطة الزيت والليمون ونغلق العلبة بإحكام ونتركها لمدة أسبوع.

عند التقديم ينزع الجلد وسلسلة الظهر وينقع لحم السمك فى محلول من الزيت والليمون والخل ويقدم بالهناو الشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية بطاطس بالفراخ وأرز بالبابريكا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة السمك

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