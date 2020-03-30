شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: كمية فيروس كورونا التى يتعرض لها الشخص تحدد شدة الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة لانسيت الطبية البريطانية على مرضى فيروس كورونا عن أن كمية الفيروس التي يتعرض لها الشخص هى التى تحدد ما إذا كانت ستظهر عليه أعراض خفيفة أو شديدة للمرض، حيث أكد الخبراء أن الشخص المصاب بشكل غير مباشر عن طريق لمس مقبض الباب يمكن أن يشعر بأعراض أكثر اعتدالا من شخص آخر التقط العدوى عن طريق التعرض لسعال شخص مصاب بالفيروس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية فأكد العلماء أن الحد من خطر انتشار الفيروس التاجي يمكن أن يجعل أعراض الناس أكثر حدة عند الإصابة بالمرض، ويمكن القيام بذلك عن طريق تقليل الحمل الفيروسي للمريض وهو ما يعنى عدد جزيئات الفيروس التي يصاب بها أولاً، فوجود حمولة فيروسية عالية يعطي العدوى "بداية سريعة" ويزيد من خطر أن يصبح الجهاز المناعي للمريض غير قادر على مقاومة فيروس كورونا.

ويمكن للناس أن يقللوا فرصهم في الإصابة الأولية الضخمة من خلال الابتعاد عن الآخرين الذين قد يكونون مريضين والالتزام الصارم بالقواعد ضد الاتصال الشخصي الوثيق الذي يواجهه الآن ملايين الأشخاص حول العالم.

وفقًا لدراسة أجريت في الصين فيقول الخبراء إن الشخص المصاب بشكل غير مباشر عن طريق لمس مقبض الباب يمكن أن ينتهي في نهاية المطاف بأعراض أكثر اعتدالا من شخص يستنشق سعال شخص مصاب، وذلك لأنه يمنح الجهاز المناعي المزيد من الوقت للتعامل مع العدوى قبل أن تتغلب على الجهاز المناعى وتبدأ الأعراض في الظهور.

وأكد خبير في الأمراض المعدية في امبريال كوليدج لندن أن الفيروسات تتسبب في إصابة الأشخاص بالمرض من خلال التكاثر السريع داخل الجسم والتسبب في فرط إفراز جهاز المناعة للتخلص منها وهذا يتسبب في ظهور أعراض مثل الحمى والإرهاق.

Advertisements

وبشكل عام مع فيروسات الجهاز التنفسي يمكن تحديد نتائج العدوى سواء أصيب الشخص بمرض شديد أو إذا كان مصابًا بنزلة برد خفيفة في بعض الأحيان من خلال كمية الفيروس التي دخلت الجسم بالفعل وبدأت العدوى.

ووفقا للأبحاث كل شخص يصاب بـ COVID-19 سيطور كميات كبيرة من الفيروس داخل جسمه، لكن الناس سيصابون أولاً بكميات مختلفة منه، على سبيل المثال الشخص الذي يتعرض لرذاذ سعال مريض تظهر عليه حمى شديدة الحمى سيتعرض لفيروسات أكثر من شخص يلمس مقبض الباب الذي سقط عليه سعال المريض منذ يومين أو تلوث بالفيروس بسبب آخر.

تحدث معظم أعراض الفيروس التاجي بسبب التفاعل المناعي الذي يتم داخل جسم الانسان عند اكتشاف الفيروس في الجسم، في محاولة لتدمير الفيروسات ، يرفع الجسم درجة حرارته الداخلية لقتلها ، مما يسبب الحمى ، ويستخدم كميات كبيرة من السعرات الحرارية لإرسال الخلايا المناعية إلى الدم لمهاجمة الفيروسات مما يسبب التعب والألم، وقد يعني التعرض لعدد أقل من الفيروسات في البداية أن الجسم يمكن أن يبدأ باستجابة مناعية أصغر.

ومع ذلك فإن المزيد من الفيروسات يعني الحاجة إلى رد فعل أكبر يمكن أن يؤدي إلى أعراض أسوأ، وقال الدكتور مايكل سكينر، من إمبريال كوليدج، إنه إذا بدأ شخص ما بكمية هائلة من الفيروس، فقد يؤدي إلى زيادة طاقته على جهاز المناعة، وأشار إلى أن الفيروس سيحصل على "بداية سريعة" فى مثل هذه الظروف لأنه سيكون قادرًا على التراكم بشكل أسرع قبل أن يتاح للجسم الوقت للاستجابة.

وقال البروفيسور جوناثان بول، خبير الفيروسات في جامعة نوتنجهام: "من الممكن أن يصاب الأفراد المصابون بالالتهاب الرئوي والذين لديهم حمل فيروسي أعلى بمرض أكثر خطورة ولكن تطور المرض معقد ولا شك أن العديد من العوامل سيكون لها تأثير".

ووفقًا للخبراء فإن أفضل طريقة لتقليل كمية الفيروس التاجي الذي يصاب به شخص ما هي أن تكون صارمًا بشأن التباعد الاجتماعي للتأكد من أن أي فيروسات مخففة جيدًا في الهواء أو تنتشر بشكل رقيق قبل وصولها إلى الشعب الهوائية، وتُستخدم تدابير التباعد الاجتماعي لإبطاء انتشار المرض عن طريق الحفاظ على مسافة مناسبة بين الناس.

وذلك لأن الفيروس التاجي يمكن أن ينتقل عن طريق السعال أو العطس أو أن يكون في نفس مساحة شخص مصاب بالفيروس التاجي لفترة طويلة من الزمن، والهدف من الابتعاد الاجتماعي أيضًا هو الحد من الاتصال الجسدي بين الأشخاص قدر الإمكان ، مع تشجيع العمل من المنزل ، وتجنب الأماكن المزدحمة ووسائل النقل العام قدر الإمكان.