شكرا لقرائتكم خبر عن "بلومبرج" تحذر من أزمة واقيات ذكرية فى العالم بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حذر أكبر منتج للواقيات الذكرية في العالم من احتمال حدوث نقص في إمدادات الواقيات الذكرية بنسبة قد تصل إلى 50% على مستوى العالم، فيما مخزون هذا المنتج قد لا يكفي لأكثر من شهرين ، حسبما نشرت روسيا اليوم .

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن شركة Kaex Bhd، التي تقع في ماليزيا وتصنع واقيا ذكريا من كل خمسة في العالم، لم تستأنف الإنتاج إلا يوم الجمعة الماضي وذلك بعد إغلاقها لمدة أسبوع.

وتم استئناف نشاط الشركة بعد حصولها على إذن من سلطات كوالا لمبور، غير أن الشركة لا تعمل إلا بنصف كادرها امتثالا للتدابير التي فرضتها السلطات الماليزية.

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وقالت الشركة، إنها تنتج الواقيات الذكرية بشكل رئيسي في الصين والهند، اللتين ما زالتا تحت تأثير فيروس كورونا.

ويأتي ذلك في وقت يتضاعف فيه الطلب على الواقيات الذكرية في العالم، مع أمر الحكومات حول العالم مواطنيها بالتزام البيوت في إطار مكافحة انتشار كورونا.

وحذر مسؤول في الشركة، التي تنتج أكثر من 5 مليارات واق ذكري سنويا وتصدرها إلى 140 بلدا، من حدوث ارتفاع في أسعار الواقيات.