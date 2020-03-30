شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو لقاح السل ومتى يتم تطعيم الطفل به وآثاره الجانبية بتعمل ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السل كان واحدا من الأمراض التى انتشرت منذ سنوات عديدة و سببت الذعر والقلق للكثيرين، وظل سنوات حتى اكتشف العالم الالمانى روبرت كوخ لقاح له، ويعتبر السل من الأمراض المعدية و سببها بكتيريا السل المتفطرة والتى تهاجم الرئتين وتدمرهم و تنتقل العدوى عن طريق العطس والسعال من شخص مصاب لشخص سليم، ويعتبر الأطفال الأقل من 5 سنوات هم الأكثر عرضة للسل ، لذلك أصبح تطعيم الدرن من أهم التطعيمات التى يجب أن يحصل عليها الطفل بعد ولادتها بأيام قليلة.

وحسب ما ذكره موقع healthed فأن الطفل لا بد ان يحصل على تطعيم الدرن بعد الولادة حتى الـ 6 شهور الأولى من عمر الطفل، وذلك لتعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الطفل من الإصابة السل.

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يكون التطعيم فى الكتف الشمال للطفل وخلال الاسبوع الاول بعد التطعيم حتى الاسبوع الـ 6 تظهر بثور حمراء مكان التطعيم، وبعد الاسبوع الـ 6 حتى الأسبوع الـ 12 قد تتحول البثور إلى قرح صغيرة ينصح بتغطيتها بشاش نظيف مع تجنب استخدام اللاصقة الطبية، وقد يستغرق التقرح لمدة 3 أشهر، ويترك ندبة صغيرة على الكتف وذلك أمر طبيعى ولا داعى للقلق منه.