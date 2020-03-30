شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قواعد تجنبك الإصابة بفيروس كورونا خارج المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار فيروس كورونا، يقضى كثير من الناس حياتهم داخل المنازل فى حجر إما إجبارى أو طوعى، ولكن ماذا عن الذين عليهم الخروج يوميا؟ ماذا إذا أردت الخروج لشراء مستلزمات المنزل؟

انتقال الفيروس من شخص لآخر يكون عن طريق إما الملامسة أو التعرض لرذاذ السعال، أو العطس لشخص مصاب، ولتفادآ ذلك عليك اتباع 8 نصائح تغير فيها من عاداتك، خاصة بعدما ثبت للعلماء حتى الآن أن الفيروس يمكن أن يبقى على بعض الأسطح لأكثر من ثلاثة أيام، وفق تقرير نشره الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادى العالمى.

وكما نقل موقع قناة الحرة ، حتى الآن لا يزال هناك جدل حول انتقال الفيروس عن طريق الهواء، ولكن الثابت أنها تنتقل بالهواء إذا عطس أو سعل شخص مصاب في مكان معين، حيث يمكن أن يصيب الرذاذ أشخاصا آخرين، كما يمكن أن يبقى الفيروس لفترة معينة فعالا في الهواء ويمكن أن يلتقطه شخص آخر من دون أن يدري.

فيروس كورونا المستجد مثل بقية الفيروسات، هو كائن مجهرى غير حي، ولكنه يكون فعالا عندما يصل للخلية الحية في الجسم المضيف، وهذا ما عليك فعله حتى لا تجعل من جسدك مكانا لهذا الفيروس.

1- التعامل مع كل شيء خارج منزلك على أنه مصدر لنقل العدوى وحافظ على مسافة لا تقل عن مترين مع الآخرين في محيطك، كما عليك أن تعامل يديك على أنها سلاح للعدو وهو الفيروس، وعليك أولا التوقف عن المصافحة، وعدم لمس وجهك، أو ملامسة عينيك أو فمك.

2- عند الذهاب للتسوق في المتاجر تجنب لمس الأسطح المختلفة، ولكن إذا كنت تريد أن تسير ومعك عربة تسوق عليك تعقيم مقبضها بشكل جيد، وحاول أو تبقي معك معقمات يمكن أن تستخدمها، ولا تفترض أنك ستجد مناديل معقمة عند مدخل المتجر.

Advertisements

3 - تجنب التعامل بالنقود الورقية والمعدنية، وحاول أن تدفع عن طريق بطاقات الدفع المختلفة أو عن التحويلات المالية عبر الخلوي، ولكن تذكر أن تعقم يديك بعدما تستخدم جهاز الدفع الإلكتروني في المتجر خاصة إذا تطلب الأمر إدخال رقم سري أو التوقيع الإلكتروني.

4- حاول تناول الطعام الطازج، أو الذي يمكن غسله قبل الطهي، ويفضل حتى غسل الخضار قبل حفظها في المبرد، وإذا كنت من محبي المأكولات المعلبة تأكد من تنظيفها من الخارج بشكل جيد.

5- إذا كنت من محبي مأكولات الوجبات السريعة أو الجاهزة، حاول تجنب استخدام الأوعية البلاستيكية وقم بوضع الطعام في أطباق تمتلكها أنت وأغسل يديك قبل البدء بالأكل.

6- إذا خرجت للحدائق أو المتنزهات العامة، حاول التزم بالمشى من دون استخدام الألعاب أو المعدات أو المراجيح التى تكون موضوعة فى الحدائق.

7- في وسائل النقل العام المختلفة، تجنب ملامسة الأسطح المختلفة، سواء بضغط الأزرار المختلفة أم في قضبان القطارات المختلفة، أو حتى خلال الصعود والهبوط على الدرج، وحاول بكل جهدك عدم استخدام الحمامات العامة.

8- حاول الحفاظ على هدوئك، إذ أنه لا يمكنك حساب كل خطوة خارج المنزل ولكن عليك غسل يديك في كل حين لمدة لا تقل عن 20 ثانية مستخدما الماء والصابون، ويمكنك أيضا استخدام معقمات الأيدي التي تحتوي على كحول بنسبة 60 % على الأقل.