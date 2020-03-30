شكرا لقرائتكم خبر عن وفقا للعلماء.. كورونا تحور لـ8 سلالات مهمة للكشف عن كيفية انتشاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حدد العلماء ما لا يقل عن ثمانية سلالات من الفيروس التاجي، الذى سبب خلل لانتشاره السريع في جميع أنحاء العالم .

وفقًا لموقع جريدة" نيويورك بوست"، تم إرسال أكثر من 2000 تسلسل وراثي للفيروس من المختبرات إلى قاعدة البيانات المفتوحة NextStain ، والتي تظهرأنه يتحورعلى الخرائط في الوقت الفعلي .

وقال الباحثون إن البيانات، التي تشمل عينات من كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية، كشفت أن الفيروس يتحور في المتوسط ​​كل 15 يومًا، حسبما ذكرت ناشيونال جيوجرافيك .

لكن تريفور بيدفورد ، أحد مؤسسي Nextstrain ، قال إن الطفرات صغيرة جدًا لدرجة أنه لا يوجد سلالة من الفيروس أكثر ضررًا، مؤكدا ان هذه الطفرات حميدة ومفيدة تمامًا للكشف عن كيفية انتشار الفيروس."

وقال إن وجود سلالات مختلفة تسمح للباحثين معرفة ما إذا كان انتقاله منتشرًا في جميع أنحاء المنطقة ، وبالتالي يمكن معرفة ما إذا كانت إجراءات الإغلاق فعالة.

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وأضاف تشارلز تشيو ، أستاذ الطب والأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا ، أن قاعدة البيانات توفر أيضًا نظرة ثاقبة حول كيفية انتقال الفيروس في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، وفقًا لـ USA Today .

قال تشيو "إن تفشي المرض قابل للتتبع"، "لدينا القدرة على القيام بالتسلسل الجينومي في الوقت الفعلي تقريبًا لمعرفة ما هي السلالات أو السلالات المنتشرة."

وأفادت الصحيفة أن معظم الحالات على الساحل الغربي مرتبطة بسلالة تم تحديدها لأول مرة في ولاية واشنطن ، وهي على بعد ثلاث طفرات فقط من أول سلالة معروفة.

وفي الوقت نفسه ، على الساحل الشرقي ، بدا أن الفيروس قد جاء من الصين إلى أوروبا ثم إلى نيويورك ودول أخرى.

لكن كريستيان أندرسن ، الأستاذ في Scripps Research ، حذر من أن الخرائط لا تظهر الصورة الكاملة لانتشار الفيروس.

وقال أندرسون لموقع يو إس إيه توداي: " إننا نرى لمحة صغيرة جدًا عن الوباء الأكبر بكثير". "لدينا نصف مليون حالة موصوفة في الوقت الحالي ولكن ربما يكون هناك 1000 تسلسل جينومي، لذا هناك الكثير من السلالات التي نفتقدها ".