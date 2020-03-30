شكرا لقرائتكم خبر عن السر فى شوربة البطاطس.. امرأة عمرها 90 سنة تتعافى من كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافت امرأة أمريكية يبلغ عمرها 90 عاماً من فيروس كورونا، وقالت ابنتها إن الفضل فى شفائها يعود لله ثم لتناول شوربة البطاطس التى جعلتها قوية المناعة فى محاربة كورونا.

ووفقاً لموقع "بيزنس إنسايدر" بدأت القصة عند إصابة جنيف وود بفيروس كورونا ونقلها لمستشفى ولاية واشنطن الأمريكية، وفى 9 مارس تلقت ابنتها كامي نيديج مكالمة هاتفية من المستشفى، حيث كانت حالة والدتها صعبة للغاية وكان من المرجح أن تموت خلال 24 ساعة، لكنها على غير المتوقع تعافت تماماً وخرجت من المستشفى الأسبوع الماضى.





وقالت ابنتها: "لديها كرسي خاص في غرفة المعيشة الخاصة بها تجلس وتقول أنا أشرب قهوتي، على الكرسي الخاص بى، أشاهد التليفزيون لا أصدق أنى لا زلت بخير.. أنا سعيدة للغاية".

Advertisements

مرت جينيف، التي كانت تعمل كممرضة قبل التقاعد، بعدة أشهر صعبة، لكنها "مقاتلة"، استطاعت أن تحارب الفيروس كورونا وتنتصر عليه.

وقالت ابنتها: "أرادت أن تخبرنا أنها فخورة بنا، وأحبتنا وأعطت بعض التعليمات الخاصة لبعضنا - مثل أن تكون لطيفًا مع أخيك - وأرادتنا أن نعرف أنها في سلام".

وكان لشوربة البطاطس دور خاص في تعافى جينيف، حيث قالت ابنتها إنه أفضل علاج قامت والدتها بتعليمها أن تصنعه عندما كانت طفلة.

قالت نايدي: "عندما لم تكن تأكل وهى في المستشفى، قلنا أنه يمكنها تناوله..كنا نصنع حساء البطاطس المصنوع في المنزل ونجلبه إلى المستشفى". وأضافت "الفضل الله ثم شوربة البطاطس فى جعل والدتي تتجاوز الأمر وتتعافى من كورونا".



