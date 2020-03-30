شكرا لقرائتكم خبر عن أشعر بالخوف.. رسالة من طبيبة بمستشفى رعاية مرضى كورونا لزوجها وأبنائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع "mirror" قصة لطبيبة تعمل في مستشفي هيلينجدون شمال غرب لندن، وهذه المستشفى مخصصة لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس التاجي كورونا، قامت بإرسال رسالة لزوجها وأبنائها، في حالة عدم عودتها من العمل، ولم تستطع أن تراهم مرة أخرى، وتم عزلها.

وقالت الطبيبة خلال حسابها الرسمي علي الفيس بوك، إلي زوجي وأبنائي في حالة أنني أصبت بالفيروس التاجي كورونا كوني واحدة من أخصائي الرعاية الصحية الذين لم يستطيعوا العودة إلي منازلهم، فأقول لكم أنا أشعر بالخوف من أن أجد نفسي فاقدة للوعي ويتم وضعي على جهاز التنفس الصناعي أمام زملائي، ولكني أريد أن تعلموا أنني قمت بعملي علي أكمل وجه.



المستشفي

وبعد نشرها لهذا المنشور، لاقت العديد من التعليقات قبل أن تقوم بحذفه.

ومن أسباب كتابة الطبيبة لهذه الرسالة، أنها تشعر بالخوف والقلق الشديدة نتيجة لنقص المعدات الوقائية لحماية الأطباء، مما جعلها تجمع كل ملابسها ووضعها في فندق مع زملائها وذلك أمر احتياطي في حالة عزلها.

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وأشار التقرير، أن منطقة هيلينغدون بلندن تعد واحدة من المناطق التي انتشر فيها الفيروس التاجي بشكل كبير.



كورونا والاطباء

ونشرت منظمة الصحة بالبريطانية أن مستشفي هيلينغدون تمتلك حوالي 20 جهاز تنفس صناعي، وهم يخشون من أن يقوم الأطباء باتخاذ قرار بمن يستحق استخدامها لإنقاذ حياتهم، وهذا الأمر يعد صعب للغاية.

وأوضحت مستشفيات هيلينغدون خلال بيان بها، أنهم يبذلون قصارى جهدهم لدعم صحة ورفاهية الموظفين خلال هذه الأوقات الصعبة، ومنها تقديم الدعم النفسي لهم، وهناك خطط لعلاج الذين يحتاجون إلى رعاية مركزة.