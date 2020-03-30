شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار مجموعة اختبار فيروس كورونا يمكنها تحليل 200 عينة فى أقل من 5 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت شركة أسترالية في تطوير مجموعة اختبار لفيروس كورونا، يمكنها اختبار ما يقرب من 200 عينة مريض في أقل من خمس ساعات، وذلك بحسب ما ذكرت جريدة الدايلي ميرور البريطانية .

ويمكن لمجموعة الاختبار الجديدة، التي طورتها شركة Genetic Signatures ، اختبار 188 عينة في حوالي 4 ساعات ونصف، وهو الحد الأدنى من الوقت العملي لفنيي المختبر.



مجموعة اختبار

ويعمل الباحثون على المجموعة من خلال تجارب عديدة بدأوها شهر يناير الماضى، عندما أصبح الحجم الحقيقي لتفشي فيروس كورونا واضحًا.

وقال الدكتور جون ملكي، الرئيس التنفيذي لشركة Genetic Signatures " قمنا مؤخرًا بزيادة قدراتنا في أوروبا ومستعدون لخدمة المستشفيات والمختبرات في جميع أنحاء بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وأوضح "سيتمكن العملاء من استخدام الاختبار لفحص فيروس كورونا الجديد بمفرده أو كجزء من الكشف عن مسببات الأمراض التنفسية الشائعة الأخرى.

وأضاف "نأمل أن يساعد الأطباء على التحرك بشكل أسرع وأفضل لإدارة عملهم العاجل، للكشف عن العدوى وإنقاذ الأرواح."

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وفي الأسبوع الماضي ، أعلنت شركة Bosch أنها طورت آلة اختبار فيروس كورونا يمكنها تشخيص المرض في غضون ثلاث ساعات فقط.

الاختبار آلى بالكامل، ويمكن استخدامه لمساعدة المرافق الطبية على إجراء تشخيص أسرع ويقال إنه يتمتع بنسبة 95٪ من الدقة.

وقال الدكتور فولكمار دينر، رئيس مجلس إدارة Bosch: "نريد أن يلعب اختبار Bosv COVID-19 السريع دورًا في احتواء الوباء في أسرع وقت ممكن، فهو سوف يسرع عملية تحديد وعزل المرضى المصابين. "