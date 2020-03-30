علامات تنذرك بارتفاع نسبة السكر في الدم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بغض النظر عن الإصابة بداء البول السكري، لا يمكن إنكار حقيقة أن ارتفاع مستويات السكر بالدم من الممكن أن يتسبب في إلحاق أضرار بالغة بأعضاء الجسم، الأعصاب والأوعية الدموية، ويكمن الخطر الحقيقي حين يصعب علينا خفض تلك المستويات عمليا.

ولعل من أبرز الأسباب التي تجعل الناس يشعرون بأعراض ارتفاع نسبة السكر بالدم هو عدم وجود أدنى فكرة لديهم عن مدى خطورة ذلك أو عدم درايتهم الكافية بالعلامات التي يتعين عليهم الانتباه لها، لذا نقدم فيما يلي أهم العلامات التي تنذرك بارتفاع نسبة السكر في الدم:

زيادة عادات الأكل

في حال لاحظتِ ميلك لتناول الطعام بشكل زائد، فإن هذه ربما تكون علامة دالة على ارتفاع نسبة السكر في الدم، حيث يتسبب ذلك الأمر في توليد رغبة لديك بتناول مزيد من الأطعمة، نظرا لعدم قدرة الجلوكوز على دخول الخلايا.

التبول المستمر

وهو ما يرتبط أيضا بالعطش المستمر. فنظرا لعدم قدرة الكلى على التعامل مع السكر الزائد، فإن الجسم يميل في تلك الحالة للتبول في كثير من الأحيان.

التعب المزمن

على عكس ما يظن البعض أن ارتفاع نسبة السكر بالدم تقترن بزيادة الطاقة، فإن العكس هو الصحيح، حيث دائما ما ينتج عن الرغبة في التبول باستمرار شعور بوهن وتعب.

تشوش الرؤية

ثبت أن ارتفاع نسبة السكر بالدم من الممكن أن تتسبب في تضخم عدسة العين، وهو ما يمكن أن يتسبب في جعل الرؤية مشوشة وغير واضحة في الأخير.

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العطش باستمرار

التبول المتزايد هو السبب الرئيسي الذي يجعل ارتفاع نسبة السكر في الدم يجعلك تشعرين بالعطش الشديد، فحين تكون النسبة مرتفعة، لن تكون الكلى قادرة على العمل، ولهذا فهي تفرز مزيدا من البول للتخلص من الجلوكوز الزائد الذي لا يمكنها امتصاصه، وهو ما يجعل الجسم يشعر بحاجة شديدة لشرب الماء.

جفاف البشرة

ثبت أن ارتفاع نسبة السكر بالدم قد يتلف الأعصاب ويسبب فقدان الجسم للسوائل بوتيرة أسرع، وهو ما يؤثر تأثيرا مباشرا على نعومة البشرة ويصيبها بالجفاف.

الضعف الجنسي

تبين أن ارتفاع نسبة السكر بالدم قد يضر بتدفق الدم ويتلف الأعصاب والأوعية الدموية المحيطة، وهو ما يضر بالتبعية بعملية الانتصاب وإفشالها في الأخير.

زيادة الوزن

ارتفاع نسبة السكر بالدم قد يعني أيضا أن الجسم مقاوم للأنسولين، وهو ما يعني أن خلايا الجسم لا تستجيب مع الأنسولين، وهو ما يصعب في نهاية المطاف على الخلايا المقاومة للأنسولين أخذ الجلوكوز من الدم، ومن ثم تتراكم مستويات السكر بالدم مع مرور الوقت، وهو ما ينتج عنه زيادة في وزن الجسم بشكل ملحوظ.