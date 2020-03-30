كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 مارس 2020 05:49 مساءً - الفواكه هي بديل صحي لإشباع الرغبة الشديدة في تناول السكر أثناء الحمل، إنها توفر التغذية وكذلك إرضاء ذوقك بنكهات حلوة ومنعشة، واحدة من هذه الفاكهة التي قد ترغبين في تناولها هي المشمش، والتي هي مصادر جيد من العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد والبوتاسيوم والكالسيوم ،أوضح الدكتور محمد حسن اختصاصي التغذية، في هذا المقال الاستهلاك الآمن للمشمش أثناء الحمل، والفوائد والآثار الجانبية للثمرة المشمش، والكمية الموصى بها.

هل يمكن للمرأة الحامل تناول المشمش؟



نعم، المشمش هو مصدر جيد للفيتامينات A وC والبوتاسيوم والحديد، ومع ذلك، لا يجب أن تؤكل حبات أو بذور الثمرة؛ لأنها تحتوي على مادة كيميائية معينة يمكن أن تستقلب إلى السيانيد، وهو أمر ضار للأم والطفل. نظراً لأن الجزء الصالح للأكل من الفاكهة قد يحتوي أيضاً على كميات أصغر من المادة الكيميائية، فمن الجيد تناول الفاكهة باعتدال.

القيمة الغذائية من المشمش



وفقاً لوزارة الزراعة الأميركية (USDA). يحتوي نحو 100 جرام من المشمش على 48 سعرة حرارية و0.38 جم من الدهون و11.12 جم من الكربوهيدرات وألياف غذائية من الجيل الثاني و13 مجم من الكالسيوم و0.39 مجم من الحديد و10 مجم من المغنيسيوم و259 مجم من البوتاسيوم و23 مجم من الفسفور. تحتوي الفاكهة أيضاً على نحو 10 ملغ من فيتامين C و96 ميكروغرام من فيتامين A.

المشمش المجفف يمكن أن يسبب الإمساك أثناء الحمل؟



لا، إن المشمش مصدر جيد للألياف ويمكن أن يساعد على تخفيف مشكلات الإمساك، قومي بتضمين المشمش لإضافة المزيد من الألياف إلى النظام الغذائي، ولكن احتفظي بتناوله مقيداً بالكميات الموصى بها لتجنب أي آثار جانبية.

فوائد المشمش المجفف للحامل

يعزز المناعة ويحسن رؤية الطفل: المشمش هو مصدر جيد لبيتا كاروتين، وهو مركب يتم تحويله إلى فيتامين (أ) في الجسم. يمكن أن يساعد استهلاك المشمش أثناء الحمل في تطور رؤية الطفل والجهاز المناعي والأنسجة الخلوية .

يحافظ على ضغط الدم: المشمش هو مصدر جيد للبوتاسيوم، مما يساعد في الحفاظ على توازن السوائل وضغط الدم الطبيعي. الفاكهة قد تساعد أيضاً في الحد من مخاطر فقدان العظام وحصى الكلى. يمكن أن يكون المشمش المجفف والطازج أحد أفضل الخيارات

الكمية المتاحة لك أثناء الحمل

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يساعد في تطوير أنسجة الطفل: فيتامين (أ) من المشمش يساعد في تطوير أنسجة الطفل، ولكن يجب أن يكون تناول فيتامين (أ) ضمن حدود لمنع جرعة زائدة.

يوفر الطاقة: أثناء الحمل، تحتاج إلى 300 سعرة حرارية إضافية لنمو وتطور الطفل. يمكن أن يكون نصف كوب من المشمش خياراً جيداً لتلبية هذا المطلب، تؤكل هذه الفاكهة المغذية عندما تكونين حاملاً ولكن باعتدال. ولكن، يجب تجنب المشمش في بعض الحالات.

الآثار الجانبية المحتملة للمشمش في الحمل



قد يؤدي استهلاك المشمش الزائد إلى بعض النتائج غير المواتية، رغم عدم وجود دراسات تدعم هذه النظريات.

إذا واجهت الغاز والانتفاخ أثناء الحمل، يمكنك تجنب أو تقليل تناول الأطعمة مثل المشمش الذي يحتوي على البوليولات.

تحتوي نواة المشمش على مركب يسمى أميغدالين، (شبة اصطناعي ومنقٍّ)، والذي يستخدم كعامل مضاد للسرطان، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كانت هذه الفاكهة لها أي تأثير سلبي على صحة الحمل، للحفاظ على الأمان، يجب على النساء الحوامل تناول المشمش باعتدال، وبعد استشارة الطبيب.

المشمش الطازج أو المجفف أثناء الحمل أيهما أفضل ولماذا؟



كل من أشكال المشمش هي آمنة للاستهلاك أثناء الحمل، المشمش المجفف هو الشكل المجفف من الفاكهة الطازجة، ولكن العناصر الغذائية سليمة. ومع ذلك، ينبغي أيضاً أن تستهلك هذا بكميات محدودة.

عندما تأكل فاكهة المشمش (في صورة طازجة أو مجففة)، فهي آمنة وصحية لك، لكن يجب أن تكوني على حذر بشأن كميات الأطعمة المختلفة التي تتناولينها، الشيء زائد يمكن أن يكون ضاراً. أيضاً، تجنب تناول الحبوب أو بذور المشمش لتجنب الآثار الجانبية. إذا كانت لديك أي شكوك أو تشعرين بعدم الارتياح بعد تناول الفاكهة، فاستشيري طبيبك.