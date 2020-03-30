تسمين الجسم وافضل الخلطات الطبيعية لتحقيق الهدف في اسبوع

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يعتبر تسمين الجسم هدفاً لدى بعض الاشخاص وخصوصاً اولئك الذين يعانون من النحافة الزائدة والنساء اللواتي يرغبن في الحصول على قوام انثوي متناسق. وتتوفر الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على ذلك اضافة الى الحقن والحبوب والتمارين. فهي تعمل على تسمين الجسم من دون الحاق الضرر بالصحة.

من اجل تسمين الجسم من دون الاعتماد على اي نوع من انواع الادوية ينصح باتباع هذه النصائح سهلة التطبيق.

1 تناول 3 وجبات صحية يومياً.

2 اختيار المأكولات التي تحتوي على الكربوهيدرات والالياف والعناصر الغذائية الاساسية.

3 اضافة الدهون الصحية إلى الوجبات ولهذا من المفيد تناول المكسرات والزيوت النباتية والبذور ومنتجات الالبان مع اضافة الخضار.

4 تناول العصائر الطبيعية التي يتم تحضيرها في المنزل والمخفوقات الغنية بالسعرات الحرارية.

5 تناول الاسماك الدهنية والحلويات المغذية مثل بسكويت الشوفان.

6 الحرص على تناول البروتين.

7 ممارسة التمارين التي تساعد على بناء الكتلة العضلية مثل رفع الاثقال والمقاومة.

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خلطة اللبن والعسل

المقادير

3 اكواب من اللبن الزبادي الطبيعي

6 ملاعق صغيرة من العسل الطبيعي

3 حبات موز مقطعة

20 حبة جوز

الخطوات

1 توضع المكونات في الخلاط حتى يتم الحصول على مخفوق متجانس.

2 يمكن تناول كوبين منه يومياً، مرة في الصباح قبل موعد الفطور واخرى في المساء قبل النوم.

خلطة الزبيب والحلبة

المقادير

كوب من حبات الزبيب

كوب من ماء الشرب

4 ملاعق صغيرة من بودرة الحلبة.

الخطوات

1 ينقع الزبيب في الماء لمدة 15 ساعة.

2 بعد مرور هذه المدة يوضع الخليط في الخلاط ويتم خفقه حتى الحصول على مزيج من دون تكتلات.

3 تضاف الحلبة ويعاد الخفق.

4 يوضع الخليط في الثلاجة ويمكن تناول كوب منه يومياً قبل الفطور. فهي تساعد على تسمين الجسم بفعالية.

خلطة الخميرة وماء الورد

المقادير

ملعقتان صغيرتان من الخميرة

ربع كوب من ماء الورد

الخطوات

1 يمزج المكونان جيداً حتى الحصول على كريم.

2 تنظف بشرة المناطق التي يراد تسمينها ويطبق المزيج عليها.

3 يترك لمدة 15 دقيقة قبل الغسل بالماء الفاتر.



تسمين الجسم بالحلبة

الوصفة الاولى

المقادير

كوب من الماء المغلي

3 غ من الحلبة المطحونة

الخطوات

1 يمزج المكونان جيداً.

2 يترك المزيج حتى يبرد ثم يصفى.

3 يمكن اضافة ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي اليه.

4 يجب تناول 3 اكواب منه يومياً.

الوصفة الثانية

المقادير

نصف كوب من ماء الشرب

ملعقة طعام ونصف من زيت الحلبة

الخطوات

1 يخلط المكونان حتى يتحولا الى مزيج منسجم.

2 يتم تناول المزيج يومياً في الصباح قبل الفطور وفي المساء قبل النوم.

الوصفة الثالثة

المقادير

كميتان متعادلتان من زيت الزيتون وبودرة الحلبة

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الخطوات

1 يتم مزج المكونين.

2 من اجل الاستفادة من خصائص المزيج يجب تناول القليل منه 4 مرات يومياً.

خلطة السمسم والعسل

المقادير

كوب من السمسم المحمص

القليل من العسل الطبيعي

الخطوات

1 تطحن بذور السمسم لتتحول الى بودرة ناعمة.

2 يضاف العسل ويتم المزج للحصول على عجينة متماسكة.

3 من المفيد تناول ملعقة طعام منه مرة يومياً مباشرة قبل النوم.

وصفة الخميرة والحلبة

المقادير

ملعقة طعام ونصف من الخميرة

كوب من بذور الحلبة

ملعقة طعام من الحلاوة الطحينية

كوب مكسرات مطحونة

الخطوات

1 تخلط كل المكونات جيداً.

2 يجب تناول معلقتي طعام من الخليط مع كوب حليب او عصير طبيعي 3 مرات يومياً.

وصفة الخميرة والسكر

المقادير

ملعقة طعام من الخميرة

كوب ماء دافئ

ملعقة طعام من السكر

الخطوات

1 تضاف الخميرة الى الماء حتى تذوب ثم يضاف السكر.

2 تحرك المكونات جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس.

3 للاستفادة من خصائصه يجب شرب كوب منه مرتين يومياً مرة بعد الفطور واخرى بعد العشاء.

بودرة الفانيلا

تساعد على زيادة الوزن وخصوصاً في منطقتي الارداف والصدر.

يمكن استخدامها من اجل اكتساب ما لا يقل عن 10 كيلوغرامات شهرياً ولزيادة طاقة الجسم.

ولهذا يجب اضافة ملعقة طعام منها الى كوب من الماء الساخن وتناول المزيج مرتين يومياً. فكل ملعقة منها تحتوي على ما لا يقل عن 1600 سعرة حرارية.

بودرة البروتين

تحتوي على نسبة مرتفعة من من بروتينات الصويا ومصل اللبن. وهي تزود الجسم بالكثير من الاحماض الأمينية وتساعد زبادة الكتلة العضلية وتحسين القوام النحيف.

من الافضل تناولها في الصباح قبل الفطور.

1 الزعفران

ينصح بإضافته الى بعض الاطباق مثل اللحوم والارز والسلطات لأنه يزيد الرغبة في تناول الطعام ويحفز الشهية. كما انه يعود بالكثير من الفوائد على الصحة حيث يحد من حدوث الالتهابات.

2 الزعرور

يساهم تناول حبوب الزعرور على زيادة الشعور بالجوع ويدفع الى تناول كمية اكبر من الطعام. كما ان هذا يعمل على تحسين الدورة الدموية والقدرة على النوم. وهو يعتبر مدراً فعالاً للبول ودواء للاجهاد.

1 حبوب الميثيل تستوستيرون. يستخدمها عادة الاشخاص الرياضيون. لكن يجب استشارة الطبيب قبل تناولها منعاً لحدوث اي اعراض جانبية.

2 حبوب اوكساندرولون. تستخدم لزيادة وزن المرضى بعد الخضوع لعمليات جراحية.

برنامج تسمين الجسم

الفطور

كوب من دقيق الشوفان.

نصف كوب من الحليب.

نصف كوب من حبوب الزبيب.

كوب من عصير البرتقال الطبيعي.

كوب قهوة سوداء.

وجبة خفيفة

- ثمرة تفاح.

- 24 حبة لوز.

- كوب ماء.

الغداء

قطعتان كبيرتان من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

3 شرحات من لحم الديك الرومي مع شريحتين من الطماطم والخس والخردل.

كوب من الحليب.

حبة بطاطا حلوة مشوية في الفرن مع الزبدة.

وجبة خفيفة

لوح من بسكويت البروتين.

كوب ماء.

العشاء

طبق سلطة مع 3 ملاعق طعام من زيت الزيتون.

قطعة كبيرة من سمك السلمون المشوي.

كوب سبانخ مطهو.

نصف كوب من البطاطا المطهوة بالزبدة.

كوب لبن او عصير فواكه طازج.

وجبة خفيفة

نصف كوب من اللبن الزبادي.

نصف كوب من قطع الفراولة.

كوب ماء.

1 - حقن الفيتامين B المركب

تساعد هذه الابر على حرق الدهون وعلى الحد من تراكمها في مناطق الجسم المختلفة.

2 - ابر ناندرولون ديكانوات

التي تحتوي على مركبات ستيرويدية. لكن من اعراضها الجانبية انها يمكن ان تسبب ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم اضافة الى احتباس الماء. ولهذا يفضل عدم تناول اي نوع من الابر الا بناء على وصفة طبية.

تسمين الجسم بالرياضة

ينصح في هذه الحالة بممارسة تمارين السكوات. ولهذا يجب القيام بهذه الخطوات.

1 يتم الوقوف بشكل مستقيم مع فتح القدمين قليلاً وشد الظهر.

2 توضع اليدان على الفخذين.

3 يرفع الذقن الى اعلى قليلاً.

4 يطوى الجزء السفلي من الجسم كما في وضعية الجلوس.

5 في هذه الاثناء يثبت المرفقان على الفخذين مع الحرص على ابقاء الذقن مرتفعاً.

6 يجب الحفاظ على هذه الوضعية لمدة 5 الى 10 ثوان مع شد الارداف.

7 ومن المفيد تكرار التمرين 15 مرة ضمن 3 مجموعات.

1 تناول المأكولات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الالياف والبروتينات.

2 الحد من استهلاك تلك التي تحتوي على الكثير من السكر.

3 تناول الكثير من الخضار والفواكه التي لا تحتوي على الكثير من الماء.

4 التركيز على اكل المكسرات.

5 تناول العصائر الطبيعية مرات عدة يومياً والحليب كامل الدسم والزيوت مثل زيت الزيتون والمارغرين.

6 ممارسة التمارين الرياضية التي تعمل على شد عضلات البطن.

