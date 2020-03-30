22 دولة لم يصلها فيروس كورونا.. بينها عربيتان! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

لم تسلم أغلب دول العالم من وصول فيروس كورونا إليها، مسببا الوفيات والإصابات وشللا تاما للحياة فيها، لكن هناك 22 دولة سلمت منه لغاية الآن ولم تسجل أي إصابة بالمرض.

وأكدت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن جميع الدول التي لم تعلن عن وصول فيروس كورونا المسجد إليها تقع في آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا، مشيرة إلى أن الدول الناجية حتى الآن أغلقت حدودها منذ بداية الأزمة وهو قرار ربما يبت أنه منقذ للحياة.

وأكبر دولة سلمت من فيروس كورونا ولم تسجل أية إصابات هي اليمن البالغ عدد سكانه حوالي 30 مليون نسمة، ثم تأتي كوريا الشمالية التي يقدر عدد سكانها بـ 25 مليون نسمة، وذلك على الرغم من أن بيونغيانغ قامت بوضع زهاء 10 آلاف شخص قيد الحجر الصحي.

ومن دول آسيا التي لم يصلها فيروس كورونا طاجيكستان، تركمانستان، حيث يبلغ عدد سكان الأولى 10 ملايين نسمة تقريبا، والثانية يصل سكانها لـ 7.5 مليون تقريبا.

Advertisements

وإلى القارة الأفريقية؛ فإن دولة مالاوي التي يبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة، لم تسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا بعد، فقد أعلن رئيس البلاد بيتر موثاريكا، الثلاثاء الماضي أن الفيروس "كارثة وطنية"، وهو إجراء احترازي لمنع وقوع حالات إصابة بالفيروس في البلاد.

وتم إغلاق جميع المدارس والكليات والجامعات الخاصة والعامة في مالاوي منذ يوم الثالث والعشرين من مارس الجاري، فيما قيدت الحكومة التجمعات العامة لأقل من 100 شخص.

وأوقفت بوروندي، البالغ عدد سكانها ما يقارب 12 مليون نسمة، جميع الرحلات الجوية من وإلى البلاد منذ يوم السبت الـ 21 من مارس، في محاولة لمنع دخول فيروس كورونا إلى البلاد ومنع تفشيه.

وأغلقت حكومة جنوب السودان التي يبلغ عدد سكانها زهاء 12 مليون نسمة، في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، جميع المطارات والمعابر البرية بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد، وطالبت الحكومة وكالات إنفاذ القانون باتخاذ تدابير لتفريق التجمعات غير القانونية لمجموعات من الناس.

وسلمت دولة سيراليون التي يصل عدد سكانها لـ 9 ملايين نسمة من الفيروس، إضافة إلى بوتسوانا التي يصل عدد سكانها لـ 3.5 مليون نسمة، وليسوتو يصل عدد سكانها لـ 3.5 مليون نسمة، وجزر القمر التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة تقريبا، وتعد الدولة العربية الثانية بعد اليمن التي لم تسجل إصابات، وساو تومي وبرينسيبي التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون تقريبا.

أما مناطق أوقيانوسيا التي لم يصلها كوفيد-19 هي: جزر سليمان، فانواتو، ساموا، كيريباتي، ميكرونيزيا، تونغا، جزر مارشال، بالاو، توفالو، ناورو.